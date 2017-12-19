10 вещей, о которых женщины врут на первом свидании

На первом свидании все мы хотим показаться хотя бы немого лучше, чем есть на самом деле, поэтому неудивительно, что нас так и тянет малость приврать – по поводу и без.

Стиль жизни. Современная девушка должна быть активной, спортивной и позитивной. И если вы на самом деле не такая или не совсем такая, то велик соблазн притвориться. На первом свидании ни одна девушка не захочет честно признаться, что провела выходные на диване за просмотром любимого сериала. Поэтому потенциальный бойфренд услышит что-нибудь про фитнес-клуб, йогу и прогулку в парке.

Количество бывших. Почти никогда эта цифра не бывает оптимальной: эксов всегда или слишком много или слишком мало. Причем, поняти «много» и «мало» у вас и вашего нового ухажера может не совпадать. Возможно, это не самая популярная тема для первого свидания, но если речь все же зайдет, то вы едва ли чистосердечно признаетесь. Скорее, произнесете что-то типа «да была тут парочка». Не вполне ложь, хотя...

Занятость. Женщина хочет, чтобы за нее боролись. За нее и за ее свободно время. Поэтому прежде, чем соглашаться на второе свидание, большинство из нас обязательно заглянет в ежедневник. Даже если на самом деле там абсолютно пусто.

Путешествия. Путешествия объединяют, как и разговоры о них. Если женщина много путешествует, она не будет этого скрывать. А вот о том, что она жила в хостеле, а не в пятизвездочном отеле, мир (и мужчина мечты) едва ли узнает. «Такого кофе, как в Тель-Авиве, здесь, конечно, не варят». Произносить мечтательно, но со знанием дела.

Дети. Если у женщины есть ребенок от предыдущих отношений, она вряд ли расскажет об этом на первом свидании. Это слишком личное. Не совсем ложь, скорее, умалчивание. Хотя, иногда точки над i лучше расставить сразу.

Диета. Вряд ли девушка с порога объявит «ой, я худею, поэтому никаких эклеров» (а если объявит, то это тревожный признак), но вполне возможно, что она скажет, что не голодна. На самом деле, мы просто волнуемся, вот и кусок в горло не лезет. Впрочем, бывают и те, кто голоден всегда, особенно, когда за нее, платят.

Причина, по которой ей пора бежать. Да, совпадения бывают и вполне возможно, что ее друзьям действительно нужна помощь именно этим вечером. А может быть, она просто пытается закончить эту бесперспективную беседу с вами.

Подарок. Те, кого мама в детстве учила быть хорошей девочкой, не буду швырять в лицо кавалеру букет ненавистных гвоздик или «забывать» в ресторане плюшевую чупакабру. Некоторые даже скажут, что «это очень мило», хотя подумают, конечно, совсем о другом.

Уверенность в себе. Большинство женщин умеет держать лицо и непринужденно болтать, даже если на самом деле их уверенность в себе болтается где-то на уровне нуля. Безобидная и неизбежная ложь, которую, впрочем, некоторые мужчины без труда способны разоблачить. Если они заинтересованы в дальнейшем общении, то разоблачение в их планы точно не входит.

Сильная травма. Если женщина недавно потеряла близкого человека или переживает серьезные проблемы на работе, то она, скорее всего, постарается не поднимать эти темы. Во-первых, это правда больно. А во-вторых, мы все хотим быть немного сильнее. Слезы на первом свидании редко входят в планы, правда.

7 вещей, которые женщинам нравятся, хотя они говорят, что нет