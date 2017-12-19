Прокуратура проверила работу автопарка Гродно, чей водитель спрыгнул с моста. Байнет отреагировал.

Фото «Гродзенская праўда»

Прокуратура Гродно рассказала о результатах проверки в автобусном парке, чей сотрудник 4 ноября на глазах у пассажиров автобуса спрыгнул с 30-метровой высоты в воду со Старого моста.

Как пишет «Гродненская правда», внеплановая проверка проводилась сотрудниками прокуратуры и специалистами инспекции труда. В ОАО «Автобусный парк Гродно» проверяющие нашли подтверждение фактам нарушений законодательства о продолжительности рабочего времени. Выяснилось, что водители парка перерабатывают норму в два раза, многие при этом не имеют дополнительных отпусков.

По результатам проверки прокуратурой подготовлено представление об устранении нарушений законодательства.

Первый замдиректора автобусного парка Дмитрий Буткевич заявил:

— Проведенная прокуратурой Гродно проверка станет для нас стимулом к действию: она помогла обратить внимание на несовершенство в организации рабочего процесса. Осознаем свои ошибки и недоработки. Сейчас, согласно предписанию, работаем над их устранением.

«А чего прокуратура не вынесла постановление о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц?»

Участники интернет-форумов встретили новость об итогах проверки достаточно скептично.

«Народ боится потерять работу, а начальство этим пользуется, превращая персонал в рабов», — пишет один из участников обсуждения на дискуссионной площадке talks.by.

Другой комментатор предлагает прокуратуре проверить и другие предприятия в сфере пассажирских перевозок: «Уважаемая прокуратура, не останавливайся, проверь, пожалуйста все предприятия страны! Гродненская картина присуща всем транспортным госпредприятиям».

Другие пользователи делятся своими версиями произошедшего: «Как и везде – работа на износ, чтоб начальство могло отчитаться наверх о повышении производительности труда и всем попиццот».

Из комментариев на гродненском блоге s13:

«Пошел резонанс, не дали спустить на самотек. Все водители должны скинуться прыгуну на моральный вред. Взял на себя смелость обратить внимание на существовавшую рабскую систему. Возможно, и получится сломать принцип Беларуси — не нравится — увольняйтесь. У нас очередь из желающих стоит».

«А чего прокуратура не вынесла постановление о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц? Статей хватает – и доведение до суицида, и злоупотребление властью, и превышение полномочий. Ну или хотя бы какого руководителя просто по статье выгнать с волчьим билетом. Да нет, это директор, хозяин. Частик сейчас бы точно сидел на черной скамейке. А «эти» опять в депутаты единогласно пройдут».

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