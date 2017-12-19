«Он умер, думая, что нам все равно». Фейсбук не показал американке пост о болезни друга

Американка Карин Вайнио 19 декабря выяснила, что несколько дней назад умер ее друг. Оказалось, что он болел, но Вайнио про это не знала — фейсбук почему-то не показывал его посты, хотя она просматривает ленту в хронологическом порядке.

Вайнио рассказала эту историю в серии твитов.

«Мой друг, с которым мы общались в интернете больше 15 лет, умер в эти выходные. Мы познакомились на старом игровом форуме и продолжали общаться в фейсбуке. Не то чтобы он много постил, но регулярно лайкал и комментировал. В жизни мы встречались только однажды. Зато два месяца назад он сказал, что готов приютить меня с семьей у себя в Портленде, когда мы туда наведаемся.

Как сообщил мне наш общий друг, недавно его положили в больницу, а потом он умер. Я была в шоке, потому что в ленте я этого ни разу не видела. НИ РАЗУ. Я открыла его страницу, отмотала назад и, естественно, обнаружила ноябрьский пост о госпитализации. Мне этот пост ни разу не показали. Я поговорила с другими друзьями — они тоже не видели того поста из больницы.

Мы не смогли поддержать его, потому что просто не знали о беде. Мы даже не оставили ему комментариев, потому что не видели поста. Неужели он умер, думая, что нам все равно? Мы не просто потеряли друга, мы даже не знаем, знал ли он, что мы не знали о его болезни. И, кажется, все из-за алгоритмов фейсбука, который счел, что раз мой друг не пишет много, то его посты не нужно показывать.»

После серии твитов, набравших несколько сотен ретвитов, к Карин Вайнио стали обращаться журналисты, но она отказалась с ними общаться. «Единственное, чего я хочу, это чтобы представители социальных сетей понимали последствия от того, что пришлось пережить мне и моим друзьям», — написала она.

Как рассказала Вайнио, ей пришло много отзывов от незнакомых людей. Большинство писало, что нельзя «заменять настоящие отношения» общением в интернете. Как замечали другие, Вайнио не может называть другом человека, с которым не общалась вне фейсбука. В ответ американка написала, что в конце 2017 года пора понять: отношения без социальных сетей просто невозможны.

Карин Вайнио теперь просматривает ленту фейсбука в хронологическом порядке.