.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Российским паралимпийцам запретили упоминать свое гражданство в соцсетях
Мингорсуд оставил без изменения приговор всем фигурантам дела о договорных футбольных матчах
У маладзечанскай школе для бацькоў зрабілі платны ўваход на ранішнікі
Жители Грузии и Казахстана убили белорусского бизнесмена и его сына
Литовец пытался провезти в Беларусь рекордную партию гашиша
БАТЭ утвержден чемпионом Беларуси-2017
Экс-начальнику отдела «Минскэнерго» грозит 9 лет тюрьмы за взятки
Громкое дело столичных медиков: один из врачей умер в больнице, жена в колонии, дети — с бабушкой
«Он умер, думая, что нам все равно». Фейсбук не показал американке пост о болезни друга
Автор «Регнума» в суде: «В Беларуси русофобам стало оказывать покровительство государство»
Кирилл Живолович: «Эй, чиновник! Включи мозги»
В деле о сорванных цветах в Витебске возобладал здравый смысл
Класковский: «Дело Регнума превратилось для Минска в большой батхерт»
«Счастье раздают!» Как белорусы покупают квартиры, ради которых две недели ночевали на морозе
Генпрокурор: Есть смысл подумать о введении понятия «уголовный проступок»
Милиция разыскивает укравших шубу в баре на Зыбицкой – они попали на видео
Второклассника за деньги уговорили снять штаны и встать на четвереньки перед собакой
Жителям Быхова платят 40 рублей в месяц
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Новый скандал в гомельской школе: родители готовы обратиться в прокуратуру
«Можно спорить, что Лукашенко не уйдет никогда, а можно, как он вообще еще держится?»
Приговоренный к расстрелу: «Выводили в оперкабинет и били ногами. Я мочился кровью»
Заико: «Во власть пришла деревенская элита, которая считает: пожарил картошечки с мясом на празднички — что еще надо?»
«С прохождением техосмотра получается самый крутой социальный протест за всю историю с 1994-го»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«В Москве днем еще будет ничего, а вот ночью и за МКАДом...»
«Где уровень зарплат меньше, чем в Беларуси? У пингвинов в Антарктиде!»
Зачем Кремлю самый большой в мире арсенал ядерного оружия?
«Чтобы наверстать упущенное, Беларуси мало нынешнего роста экономики»
«Сделал по глупости в 12 лет». Белорусы рассказали про татуировки, о которых жалеют
«Можно закрывать завод сразу». Белорусский Geely стоит дороже, чем ожидалось
«В Беларуси создано общество по Сократу, в котором внизу рабы»
Год «безвиз»: «Нужно идти с супердорогой рекламой на Euronews и National Geographic»
Ярмарки вакансий: работа есть – зарплаты нет
Кашмарныя архіўныя дадзеныя пра 1937 год у Беларусі
Три короткие фразы Лукашенко, в которых вся суть белорусской экономики
Фраза дня: «Я так понимаю, полноценные налоги в Беларуси платит врач, учитель, рабочий, менеджер»
«Трэба Лукашэнку сказаць, каб загнаў нас у хлеў ды запаліў»
Реплика дня: «Даже если угрожать расстрелом на месте, люди не пойдут проходить техосмотр»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Снится Калифорния в промозглый зимний день…
Колю Лукашенко хотели наказать штрафам за драку во время хоккейного матча. Фотофакт
Оказывается, это так итальянцы советуют встречать 2018-й!
«Мисс Бум-Бум-2017»: 15 тысяч долларов за 100 сантиметров
Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
19.12.2017
Елена Толкачева, TUT.BY
Автор «Регнума» в суде: «В Беларуси русофобам стало оказывать покровительство государство»

В Минском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела, обвиняемыми по которому проходят «пророссийские публицисты»: доцент БГУИР Юрий Павловец, брестский охранник Дмитрий Алимкин и главред журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко.

Их обвиняют в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни, совершенном группой лиц. За это им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«В своих статьях я обвинял белорусских чиновников в разжигании национализма и русофобии»

В начале судебного заседания судье передали заявление от одного из свидетелей с просьбой опросить его сегодня, поскольку он уезжает из страны и присутствовать в день, когда его вызвали повесткой, не сможет.

Судья не возражал. Свидетелем оказался отец обвиняемого Сергея Шиптенко.

Алексей Шиптенко был предупрежден, что может не свидетельствовать против сына, но он не отказался.

— Я скажу коротко: я горд, что у меня есть такой сын, — сказал судье отец обвиняемого и остался в зале, чтобы послушать допрос.

Первым допрашивали Дмитрия Алимкина. По его словам, до начала сотрудничества с «Регнумом» он писал статьи в «Живом журнале» на политические темы.

— Я блогер, я не журналист. Блогер — тот, кто хочет что-то сообщить людям. Писал не только о Беларуси, — сказал в суде Алимкин.

В 2012 или 2013 году Алимкин познакомился на каком-то форуме под статьей с Юрием Баранчиком. С тех пор все общение шло в интернете, лично с шеф-редактором «Регнума» Алимкин никогда не встречался.

— Статья, на форуме которой мы познакомились с Баранчиком, была о том, что у нас в Беларуси все очень хорошо. Поскольку это появилось не на белорусском, а на российском сайте, мы с Баранчиком вступили в дискуссию с россиянами, которые имеют большие заблуждения по поводу того, что происходит в Беларуси. Статья была про экономику. В России есть большие иллюзии по поводу того, что происходит у нас, — сказал Алимкин.

Позже мужчины стали переписываться по электронной почте. А потом Баранчик предложил Алимкину писать тексты о ситуации в Беларуси. Сначала Алимкин делал это бесплатно, позже ему предложили гонорары.

— Он предложил мне писать какие-то тексты о ситуации в Беларуси. Агентство «Регнум» читает больше людей, чем какой-то блог. Я хотел донести до читателей свои мысли.

О «Регнуме» знал, что это федеральное информационное агентство, СМИ. Это не соцсеть, где каждый может писать, что хочет, это издание, там есть редакторы, отвечающие за выпуск. Насколько мне известно, Баранчик — редактор какого-то отдела. С ним я связывался через электронную почту и скайп. С остальными обвиняемыми познакомился при ознакомлении с уголовным делом, ранее их даже в интернете не знал, — сказал Алимкин.

— В своих текстах я пытался донести основную мысль: в Беларуси происходит разжигание национализма и русофобии, государственного покровительства национализму. Я обвинял в этом белорусских чиновников. В Беларуси русофобам стало оказывать покровительство государство, что и подтверждает наше нахождение здесь, — заявил обвиняемый.

Темы автор выбирал сам, на сайте «Регнума» его тексты размещались под псевдонимом Алла Бронь. На псевдониме настаивал Юрий Баранчик. Некоторые тексты правились редактором, кем именно — обвиняемый не знает. За текст Алимкину платили около 50 долларов. Платили не всегда, но автор «писал всегда, вне зависимости от наличия гонорара».

«На зарплату преподавателя, даже с доцентской степенью, не проживешь, поэтому я согласился»

Вторым в суде допросили Юрия Павловца. Обвиняемый еще раз повторил, что он белорус, а его семья — пример общности, поскольку сам он белорус, жена украинка, а мать русская. Поэтому он не согласен, что ему вменяют разжигание национальной розни.

Павловец заявил, что на момент его задержания он занимался публицистикой более пяти лет, писал статьи на разные темы. Как правило, и в российских, и в белорусских изданиях, где он печатался, ему предлагали взять псевдоним. Обвиняемый также напомнил, что писал тексты и для «Советской Белоруссии», где тоже получал гонорар. Кроме того, «СБ», по словам Павловца, в 2012 году перепечатывала его статью с «Регнума».

С Юрием Баранчиком, шеф-редактором «Регнума», он познакомился в 2010 году на конференции, где тот предложил ему заработать написанием статей.

— На зарплату преподавателя, даже с доцентской степенью, 300 рублей не проживешь, а я снимаю квартиру, у меня жена и ребенок, поэтому я согласился, — объяснил Павловец.

За статьи на «Регнуме» Павловец получал около 50 долларов за статью. Но, отметил, что никакого договора с редакцией у него не было и гонорары поступали не регулярно. Спустя какое-то время Баранчик ушел из «Регнума» и свои тексты Павловец отдавал другому редактору.

Павловец отметил, что в экспертизе, которая легла в основу обвинения, указано, что большинство статей его авторства «написано немаркированным утверждением», то есть в них нет признака злого умысла.

— Свои статьи я не писал по чьему-то заказу, не обсуждал ни до, ни после, ни во время. Статьи передавались конкретному лицу — Игорю Павловскому. Что он с ними делал, я не знаю, являлся ли он в последнее время сотрудником «Регнума» или нет, тоже не знаю. Но последний год я работал с ним, — сказал Павловец.

По словам Павловца, никаких обсуждений о том, как должны быть написаны статьи, не было. Схема была проста: он видел какое-то событие, которое происходит на территории Беларуси или соседних государств, Прибалтике или Польше, отсылал предложение редактору, в данном случае Павловскому, тот говорил подходит тема или нет, после чего Павловец писал текст и отсылал его Павловскому. Что с текстами делали дальше, по словам обвиняемого, он не знает — за выходом публикаций он не следил.

Павловец отметил, что никаких негативных последствий его статьи не вызвали.

— Тот факт, что мои статьи не являются экстремистскими, подтверждается тем, что с «Регнума» не были заблокированы или удалены мои тексты, сам сайт тоже продолжает работать, — сказал Павловец.

Обвиняемый отверг все обвинения в разжигании национальной розни.

В первый день заседания суда все трое свою вину не признали. Прокурор зачитал публикации, в которых экспертиза усмотрела признаки экстремизма.

В текстах Юрия Павловца, по мнению обвинения, демонстрируется презрительное отношение к белорусской истории и языку.

— Автор указывал, что «главным врагом белорусов всегда были москали». В текстах также указывается, что «до начала перестройки понятие „белорус“ применялось не как отдельная нация, а как жители БССР, а белорусский язык является почти мертвым», — зачитал прокурор.

Алимкин в своих публикациях называл белорусов промежуточным проектом России. А по мнению Шиптенко, белорусизация, которая проходит в стране, выгодна лицам, находящимся у власти и направлена на полное исключение русского языка.

Класковский: «Дело Регнума превратилось для Минска в большой батхерт»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3 (оценок:2)
Главное
Новый скандал в гомельской школе: родители готовы обратиться в прокуратуру
Приговоренный к расстрелу: «Выводили в оперкабинет и били ногами. Я мочился кровью»
«С прохождением техосмотра получается самый крутой социальный протест за всю историю с 1994-го»
Внук майора НКВД: «Я публикую дневники деда, чтобы предостеречь людей от ностальгии по сталинским временам»
Белорусских хоккеистов провожают на чемпионат мира, будто отправляют на войну
«Вот такова практика правоприменения декрета № 7. Безобразие, да и только»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY