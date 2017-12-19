«Никто, кроме Лукашенко, не может принять решение о том, что «трупы» все же нужно хоронить»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Российским паралимпийцам запретили упоминать свое гражданство в соцсетях
Мингорсуд оставил без изменения приговор всем фигурантам дела о договорных футбольных матчах
У маладзечанскай школе для бацькоў зрабілі платны ўваход на ранішнікі
Жители Грузии и Казахстана убили белорусского бизнесмена и его сына
Литовец пытался провезти в Беларусь рекордную партию гашиша
БАТЭ утвержден чемпионом Беларуси-2017
Экс-начальнику отдела «Минскэнерго» грозит 9 лет тюрьмы за взятки
Громкое дело столичных медиков: один из врачей умер в больнице, жена в колонии, дети — с бабушкой
«Он умер, думая, что нам все равно». Фейсбук не показал американке пост о болезни друга
Автор «Регнума» в суде: «В Беларуси русофобам стало оказывать покровительство государство»
Кирилл Живолович: «Эй, чиновник! Включи мозги»
В деле о сорванных цветах в Витебске возобладал здравый смысл
Класковский: «Дело Регнума превратилось для Минска в большой батхерт»
«Счастье раздают!» Как белорусы покупают квартиры, ради которых две недели ночевали на морозе
Генпрокурор: Есть смысл подумать о введении понятия «уголовный проступок»
Милиция разыскивает укравших шубу в баре на Зыбицкой – они попали на видео
Второклассника за деньги уговорили снять штаны и встать на четвереньки перед собакой
Жителям Быхова платят 40 рублей в месяц
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Новый скандал в гомельской школе: родители готовы обратиться в прокуратуру
«Можно спорить, что Лукашенко не уйдет никогда, а можно, как он вообще еще держится?»
Приговоренный к расстрелу: «Выводили в оперкабинет и били ногами. Я мочился кровью»
Заико: «Во власть пришла деревенская элита, которая считает: пожарил картошечки с мясом на празднички — что еще надо?»
«С прохождением техосмотра получается самый крутой социальный протест за всю историю с 1994-го»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«В Москве днем еще будет ничего, а вот ночью и за МКАДом...»
«Где уровень зарплат меньше, чем в Беларуси? У пингвинов в Антарктиде!»
Зачем Кремлю самый большой в мире арсенал ядерного оружия?
«Чтобы наверстать упущенное, Беларуси мало нынешнего роста экономики»
«Сделал по глупости в 12 лет». Белорусы рассказали про татуировки, о которых жалеют
«Можно закрывать завод сразу». Белорусский Geely стоит дороже, чем ожидалось
«В Беларуси создано общество по Сократу, в котором внизу рабы»
Год «безвиз»: «Нужно идти с супердорогой рекламой на Euronews и National Geographic»
Ярмарки вакансий: работа есть – зарплаты нет
Кашмарныя архіўныя дадзеныя пра 1937 год у Беларусі
Три короткие фразы Лукашенко, в которых вся суть белорусской экономики
Фраза дня: «Я так понимаю, полноценные налоги в Беларуси платит врач, учитель, рабочий, менеджер»
«Трэба Лукашэнку сказаць, каб загнаў нас у хлеў ды запаліў»
Реплика дня: «Даже если угрожать расстрелом на месте, люди не пойдут проходить техосмотр»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Снится Калифорния в промозглый зимний день…
Колю Лукашенко хотели наказать штрафам за драку во время хоккейного матча. Фотофакт
Оказывается, это так итальянцы советуют встречать 2018-й!
«Мисс Бум-Бум-2017»: 15 тысяч долларов за 100 сантиметров
Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
19.12.2017
Семен Печенко
«Никто, кроме Лукашенко, не может принять решение о том, что «трупы» все же нужно хоронить»

Экономист рассказал «Салідарнасці» о том, как можно радикально решить вопрос проблемных долгов.

Фото arhivar-rus.livejournal.com

— Мы себе не можем позволить постоянно перекладывать проблемы предприятий и банков на бюджет, — заявил 19 декабря Александр Лукашенко на совещании о предлагаемых новых инструментах реструктуризации долговых обязательств в экономике.

На совещание был вынесен вопрос работы с проблемными долгами предприятий реального сектора экономики.

По словам главы государства, только в 2015 и 2016 годах был принят десяток решений по ряду предприятий и отраслей на общую сумму $ 1,8 млрд:

— Тогда правительство обещало, что если мы поможем нашим предприятиям, то это будет в последний раз. Нужен был, с точки зрения правительства, некий толчок, и они начнут эффективно работать, вернут долги. Сейчас пришло время долги возвращать, погашать займы. Но опять волна предложений о еще одной реструктуризации. Мотивация та же: заклинания, стенания, плач.

В этой связи Лукашенко высказал нарекания в адрес руководства Администрации президента и Госконтроля, в том числе за отсутствие оперативного информирования и невнесение соответствующих кадровых предложений.

Руководитель страны отметил, что хотел бы услышать ответы на следующие вопросы: что предусматривается сделать для сокращения объемов проблемной задолженности, насколько быстро механизм работы с проблемными долгами, предлагаемый правительством и Нацбанком, позволит выйти предприятиям из долговой ямы, какой эффект от новаций будет для реального сектора экономики, бюджета и банков.

«Реанимировать труп бесполезно»

— Риторика о том, что надо возвращать долги, что больше не будет помощи из бюджета, звучит даже не последние 2-3 года, об этом говорится минимум на протяжении последнего десятилетия.  И после этих слов все равно принималось решение вкладывать деньги в предприятия, которые отжили свое, я думаю, еще 10 лет назад, — рассказал «Салідарнасці»старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

Экономист напомнил, что с начала прошлого года совместная комиссия Нацбанка и правительства работала над анализом ситуации на самых крупных предприятиях с проблемным долгом:

— Что любопытно, результаты работы комиссии нигде не были опубликованы публично. Чем это можно объяснить? Можно предположить, что результаты эти были плачевными.

Складывается впечатление, говорит экономист, что глава государства верит в некую волшебную палочку, которая способна превратить проблемные предприятия в эффективные.

Дело в том, что ситуация на разных предприятиях может быть либо поправимой, либо абсолютно безнадежной, подчеркнул аналитик.

— На некоторых предприятиях могут быть временные проблемы, связанные с неудачным менеджментом. И в данном случае можно как-то ужаться, поменять бизнес-процессы и все же выйти на прибыльное производство. Но есть и другой класс предприятий, которые в принципе неплатежеспособны. Потому что рынку не нужна их продукция в том соотношении цены и качества, которые они могут предложить. А может быть, эта продукция просто устарела, или без всяких шансов проиграла конкурентную борьбу, — сказал Вадим Иосуб. — И нет никаких волшебных палочек, чтобы оживить такие предприятия. Чтобы ни делал Комитет госконтроля или Администрация президента — реанимировать труп бесполезно.

Экономист убежден, что по отношению к таким предприятиям нужно принимать честные решения:

— Констатировать смерть, освободить людей, дать им другую работу или направить на переобучение.

Вадим Иосуб считает, что обвинять во всем руководство Нацбанка, правительство, КГК и Администрацию президента было бы не совсем честно.  По его мнению, поддержка слабых предприятий за счет экономики страны — это политическое решение, принятое главой государства.

– И теперь никто кроме Лукашенко не может принять другое политическое решение — о том, что «трупы» все же нужно хоронить, – считает экономист.   

Как правительство «замело под ковер» плохие активы госбанков

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.8 (оценок:22)
Главное
Новый скандал в гомельской школе: родители готовы обратиться в прокуратуру
Приговоренный к расстрелу: «Выводили в оперкабинет и били ногами. Я мочился кровью»
«С прохождением техосмотра получается самый крутой социальный протест за всю историю с 1994-го»
Внук майора НКВД: «Я публикую дневники деда, чтобы предостеречь людей от ностальгии по сталинским временам»
Белорусских хоккеистов провожают на чемпионат мира, будто отправляют на войну
«Вот такова практика правоприменения декрета № 7. Безобразие, да и только»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY