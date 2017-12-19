«Никто, кроме Лукашенко, не может принять решение о том, что «трупы» все же нужно хоронить»

Экономист рассказал «Салідарнасці» о том, как можно радикально решить вопрос проблемных долгов.

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— Мы себе не можем позволить постоянно перекладывать проблемы предприятий и банков на бюджет, — заявил 19 декабря Александр Лукашенко на совещании о предлагаемых новых инструментах реструктуризации долговых обязательств в экономике.

На совещание был вынесен вопрос работы с проблемными долгами предприятий реального сектора экономики.

По словам главы государства, только в 2015 и 2016 годах был принят десяток решений по ряду предприятий и отраслей на общую сумму $ 1,8 млрд:

— Тогда правительство обещало, что если мы поможем нашим предприятиям, то это будет в последний раз. Нужен был, с точки зрения правительства, некий толчок, и они начнут эффективно работать, вернут долги. Сейчас пришло время долги возвращать, погашать займы. Но опять волна предложений о еще одной реструктуризации. Мотивация та же: заклинания, стенания, плач.

В этой связи Лукашенко высказал нарекания в адрес руководства Администрации президента и Госконтроля, в том числе за отсутствие оперативного информирования и невнесение соответствующих кадровых предложений.

Руководитель страны отметил, что хотел бы услышать ответы на следующие вопросы: что предусматривается сделать для сокращения объемов проблемной задолженности, насколько быстро механизм работы с проблемными долгами, предлагаемый правительством и Нацбанком, позволит выйти предприятиям из долговой ямы, какой эффект от новаций будет для реального сектора экономики, бюджета и банков.

«Реанимировать труп бесполезно»

— Риторика о том, что надо возвращать долги, что больше не будет помощи из бюджета, звучит даже не последние 2-3 года, об этом говорится минимум на протяжении последнего десятилетия. И после этих слов все равно принималось решение вкладывать деньги в предприятия, которые отжили свое, я думаю, еще 10 лет назад, — рассказал «Салідарнасці»старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

Экономист напомнил, что с начала прошлого года совместная комиссия Нацбанка и правительства работала над анализом ситуации на самых крупных предприятиях с проблемным долгом:

— Что любопытно, результаты работы комиссии нигде не были опубликованы публично. Чем это можно объяснить? Можно предположить, что результаты эти были плачевными.

Складывается впечатление, говорит экономист, что глава государства верит в некую волшебную палочку, которая способна превратить проблемные предприятия в эффективные.

Дело в том, что ситуация на разных предприятиях может быть либо поправимой, либо абсолютно безнадежной, подчеркнул аналитик.

— На некоторых предприятиях могут быть временные проблемы, связанные с неудачным менеджментом. И в данном случае можно как-то ужаться, поменять бизнес-процессы и все же выйти на прибыльное производство. Но есть и другой класс предприятий, которые в принципе неплатежеспособны. Потому что рынку не нужна их продукция в том соотношении цены и качества, которые они могут предложить. А может быть, эта продукция просто устарела, или без всяких шансов проиграла конкурентную борьбу, — сказал Вадим Иосуб. — И нет никаких волшебных палочек, чтобы оживить такие предприятия. Чтобы ни делал Комитет госконтроля или Администрация президента — реанимировать труп бесполезно.

Экономист убежден, что по отношению к таким предприятиям нужно принимать честные решения:

— Констатировать смерть, освободить людей, дать им другую работу или направить на переобучение.

Вадим Иосуб считает, что обвинять во всем руководство Нацбанка, правительство, КГК и Администрацию президента было бы не совсем честно. По его мнению, поддержка слабых предприятий за счет экономики страны — это политическое решение, принятое главой государства.

– И теперь никто кроме Лукашенко не может принять другое политическое решение — о том, что «трупы» все же нужно хоронить, – считает экономист.

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