Кирилл Живолович: «Эй, чиновник! Включи мозги»

«БелГазета» запустила кампанию «ЎКЛЮЧЫ МАЗГИ», в которой призывает всех неравнодушных включить мозги, пока не поздно.

«Дорогой друг, товарищ, брат, сват и спадар! — обращается к читателям руководитель издания Кирилл Живолович. — Тебе ничего не жмет в области позвоночника? В том самом месте, которое вам постоянно мылят, а вы привыкли на нем сидеть у народа, — в области шеи. Там расположена очень важная часть тела — голова. Она нужна не только для того, чтобы в нее есть. И не только для того, чтобы слушать многочасовые выступления вашего кумира. И вовсе не для того, чтобы ею вертеть, кивать, жевать и голосить.

Голова — это обитель человеческого мозга, единственного органа, который в случае нормального функционирования отличает людей от животных. И пусть для кого-то это выглядит несколько наивно, излишне пафосно и чересчур романтично, но очень хочется верить в то, что хотя бы часть белорусских чиновников способна включить мозг своевременно — не во время покаяния или поиска оправданий задним числом, а вовремя, т.е. не откладывая на завтра то, что можно сделать сегодня».

Кампанию уже поддержали философ Владимир Мацкевич, драматург Андрей Курейчик, активист Дмитрий Дашкевич.

С верой и надеждой «БелГазета» призывает присоединиться к проекту всех неравнодушных и всех небезразличных, в том числе чиновников: «Включайте мозги, господа, пока не поздно!»

Инициаторы обещают, что всем участникам кампании будет выдан сертификат издания, «подтверждающий включенность мозгов, а также активное участие в общереспубликанской спецоперации по включению мозгов среди государственных служащих и работников бюджетной сферы».