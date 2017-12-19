В деле о сорванных цветах в Витебске возобладал здравый смысл

Местная жительница отделается «административкой».

Предварительное следствие по уголовному делу о сорванных на клумбе цветах в Витебске прекращено в силу малозначительности, сообщает БЕЛТА.

Любопытно, что обвиняемая в категоричной форме отказалась признать свое правонарушение и тем более примиряться с потерпевшей стороной, считая свой поступок нормой поведения.

Для привлечения женщины к административной ответственности материалы переданы в органы внутренних дел.

Уголовное дело по ч.2 ст.206 (грабеж, совершенный группой лиц) УК было возбуждено в отношении матери и дочери из Витебска за сорванные на клумбе цветы. Возникшая 26 октября конфликтная ситуация была заснята на видео. На опубликованных СК кадрах видно, как две женщины рвут цветы у дома в Витебске. Впоследствии к ним подошла другая женщина, которая сказала, что цветы посадила она и ее соседка из подъезда.

Именно поэтому, по ее словам, прежде чем срезать растения, нужно было спросить разрешения. Женщины срезали 25 цветков общей стоимостью Br30.

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