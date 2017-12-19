Класковский: «Дело Регнума превратилось для Минска в большой батхерт»

Политолог Александр Класковский прокомменитровал на naviny.by начало суда по делу авторов «Регнума».

– Дело Регнума превратилось для Минска в большой батхерт. Накажешь строго — вызовешь недовольство Москвы. Подойдешь либерально — решат, что здесь дали слабину, меж тем как белорусское руководство культивирует тезис о своей ненаклоняемости.

Так или иначе, Минск озабочен лавированием, а не тем, чтобы кардинально перестроить медиасферу, в том числе и для системной блокировки российской пропаганды. Статус союзника, огромная экономическая и политическая зависимость от Москвы (особенно с учетом ее крутого нрава: см. украинский кейс) не позволяют особо взбрыкивать.