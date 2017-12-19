«Счастье раздают!» Как белорусы покупают квартиры, ради которых две недели ночевали на морозе

Продолжается продажа квартир в доме, строительство которого ведется на окраине Минска, в Новинках. За счет невысоких цен ($ 620 за кв. метр) продажа превратилась в настоящее реалити-шоу. Правда, скорее грустное, чем веселое.

Месяц тому назад появление в продаже дешевых квартир в столице завершилось скандалом. Минчан, которые самоорганизовались и отмечались в очередях по несколько лет, подвинули те, кто просто пришел и создал живую очередь непосредственно на крыльце Управления капитального строительства Центрального района.

19 декабря на продажу выставили еще 39 квартир. Но теперь те, кто вел списки, вообще не пришли. А живая очередь, по словам покупателей, начала формироваться за 2 недели до назначенной даты продажи.

Утром 19 декабря под дверью УКС стоит толпа. Всего человек 50—60: многие пришли семьями. Люди говорят: «Почему так много народу? А это группа поддержки».

Все время, пока претенденты на приобретение жилья ждали на крыльце, возле них дежурили небольшие «отряды» из мужчин — на всякий случай. Возможность купить новое жилье в столице, которое почти на тысяч дешевле, чем на рынке, выпадает редко, и люди были готовы горой стоять за еще не оплаченные, но уже «свои» квадратные метры.

Но если еще за день до даты продажи чувствовалась нервозность, то уже 19 декабря очередь была настроена позитивнее.

«Ну просто мы две недели на морозе дежурили, вот люди с ума и сходили, — объясняет одна из женщин. У двери УКСа — ее муж. Пара хочет приобрести двухкомнатную квартиру.

«Я и сама стояла здесь, менялись с мужем — по 12 часов. Машина была, но долго в ней не посидишь, вдруг кто придет в очередь», — говорит женщина.

Но если квартир лишь 39, то почему здесь столько народу?

«Мы группа поддержки» или «Мы — моржи, закаляемся», — коротко и неохотно отвечают озябшие мужчины. Несколько человек даже становятся прямо перед крыльцом, сцепляя руки словно в ожидании штурма, но никто прорываться не собирается: сегодня здесь все свои.

«Мы пока сидели под дверью все эти дни, даже подружились, — смеется одна из женщин. — Некоторые честно признавались, что хотят купить 2 квартиры — ну и ладно, что ж поделаешь. Но таких немного, человека три-четыре».

На сей раз сделали выводы и в УКСе. Представитель учреждения перед тем, как запускать людей, вышел на крыльцо, объяснил, что запускают по одному клиенту, и уже после того как охранник выводит человека, приглашают следующего. На всякий случай в УКС передали список тех, кто стоял в очереди.

Новость о том, что «первый пошел!», очередь встречает улыбками и аплодисментами.

«Счастье раздают! — смеется мужчина в очереди. — За наши же деньги!»

Правда, даже счастливые и довольные, выходящие из УКС люди комментировать ничего не хотят. «Двушку взяла, 67 метров!» — радостно сообщает родственникам женщина, и они ее обнимают. Однако с журналистами будущие жильцы Новинок предпочитают все же не разговаривать.

Пока на крыльце УКС люди из толпы радуются друг за друга и нетерпеливо ждут родственников, которых уже отправили писать заявление, у черного входа в здание УКСа дежурит одинокий молодой человек. Предоставляется Сашей.

«Я квартиру не получу, не было возможности в этот раз дежурить в очереди. А здесь, под черным входом, я стою из принципа — не хочу, чтобы кто-то получил на халяву хату. В прошлый раз я сам видел, как эту дверь открыли, запустили двоих без очереди и потом людям не хватило квартир», — утверждает Саша.

Саше 25 лет, у него 3-месячный ребенок. Он планирует в следующий раз попробовать приобрести квартиру в Новинках. А пока что парень делится своими соображениями.

«Списки — нелегальные. Дело с этими списками вообще дошло до милиции, до ОБЭП — ведь как они узнавали о продаже квартир, прежде, чем о ней объявляли? — задается вопросом Саша. — Вообще у нас проблемы с законодательством. Если в стране проблемы с жильем, с ценами на рынке, то почему не ввести закон — приобрел квартиру и всё, в следующие 5 лет не имеешь права приобрести другую. Я бы поддержал такое решение — ведь перекупщиков машин законодательно ограничивают. Почему не ограничить перекупщиков жилья?»