В «Клубе редакторов» призвали закрыть «одиозные» сайты

После блокировки «Белорусского партизана» участники программы БТ призвали к радикальным действиям.

По мнению главы Белтелерадиокомпании Геннадия Давыдько, даже не война, а «окопная резня» стоит в белорусском информационном пространстве, передает sb.by:

– В последнее время одиозные сайты перестали публиковать аналитику, дают просто новость, провокационно подавая ее, и приглашают к обсуждению. Эта новость - как дверь, которая приглашает в ад комментариев. И, когда ты заходишь в эти комментарии, ты попадаешь на митинг. Оскорбляющий всех и вся, где все участники, естественно, в масках. Если на улицах у нас это запрещено, то там - дозволено. И поносят, призывают к свержению, пишут: распни, убей и так далее…

Чего добиваются «анонимные участники информационной войны», сказал Павел Якубович:

– Цель не скрывается – сменить конституционный строй.

Главный редактор «Сельской газеты» Сергей Михович зашел дальше всех и предложил «использовать существующие возможности компетентных органов, как того велит закон»:

– Если эти ресурсы, как попы Гапоны, засылаются для того, чтобы провоцировать тех, кто может на это поддаться, хоть это и мизерная часть населения, и утратили свое прямое предназначение, их нужно просто закрыть.

Сергей Михович

Давыдько подытоживает: у редакторов, собравшихся за круглым столом, есть надежда на поправки и дополнения в законе о СМИ, который сейчас готовится в Министерстве информации.

– Хочется верить, что появится, по крайней мере, идентификация человека, который приходит в интернет. Это создаст более здоровую атмосферу для конструктивных предложений, а не оскорблений.

Любопытно, что на сайте «СБ. Беларусь сегодня» под материалом о заявлениях в «Клубе редакторов» висит следующий комментарий.

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