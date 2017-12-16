«Ощущение, что диалоги писали дети». Разгромный и смешной обзор фильма «Крым»

Обзор видеоблогера Евгения Баженова (канал BadComedian) на фильм «Крым» Алексея Пиманова посмотрели больше зрителей, чем саму картину, которая вышла в конце сентября.

За два месяца проката «Крым» увидели 1,5 миллиона зрителей. У ролика BadComedian, опубликованного 10 декабря, уже более 4,4 миллионов просмотров.

В рецензии Баженов критикует фильм за слабую актерскую игру, нелогичный сценарий и отсутствие пояснений к сценам, отсылающим к событиям, которые происходили на Украине в 2013 — начале 2014 года.

В обзоре много юмора.

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