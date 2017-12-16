Цитата дня. Кажется, Равков недоволен родителями солдат-срочников

Министр обороны Андрей Равков в субботу принял участие в принятии присяги в Печах. Родители срочников услышали от него пожелание-упрек.

Напомним, после гибели солдата Александра Коржича в Печах министр обороны выразил соболезнования его родным спустя две недели.

В ноябре глава государства обратился к Андрею Равкову, говоря о недопустимости дедовщины: «Я надеялся, что вы с этими вопросами справитесь, а вы их не видите под боком, в Борисове. Это категорически неприемлемо. Никогда не было такого пятна на армии, как в связи с этим».