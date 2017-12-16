Ермошина предрекла конец света

Председателя Центризбиркома Лидию Ермошину расстраивает обесценивание института семьи. Об этом она заявила в интервью газете «Рэспубліка».

— Вы всегда выступаете и ратуете за традиционные семейные ценности. Расстраивает ли вас, что сам институт семьи сегодня обесценивается?

— Да, ужасно расстраивает. Это преддверие конца света. Если мы потеряем в массовом масштабе традиционную семью, мы потеряем все. Недаром же самая знаменитая работа Энгельса называется «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Это основа теории государства и права, которую изучает каждый юрист на первом курсе. Именно семья как ячейка стала прообразом государственного образования.

Если мы утрачиваем семью, а мы утрачиваем ее, мы можем потерять государство. А любое государство, даже самое плохое, гораздо лучше, чем безгосударственность. По-моему, махновщина, петлюровщина, то, что происходит сейчас в Ливии, – это и есть те примеры полного краха, где страшно несчастные люди и ничего нельзя сделать.

— Не возникало ли у вас мысли завести страницу в соцсетях, чтобы быть ближе к народу?

— Я намеренно не веду никаких страничек. Избирательные комиссии даже западных стран относятся к этому с большой настороженностью. Мне кажется, ЦИК – это как Верховный Суд, мы должны быть на определенном пьедестале, наши комментарии должны быть официальными. А официальные комментарии – это коллегиальные комментарии в нашем случае. Поэтому какая может быть страница на Facebook? Для того чтобы выслушивать негативные комментарии в свой адрес?