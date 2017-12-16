Канадский миллиардер и его жена найдены мертвыми в подвале их дома

Канадский миллиардер Барри Шерман и его жена Хани найдены мертвыми в своем доме в Торонто. Полиция указывает на подозрительные обстоятельства их смерти.

По сообщениям местной прессы, они были найдены агентом по недвижимости в подвале их собственного дома, выставленного на продажу.

Фото: Reuters

Шерман был основателем и главой крупнейшей в Канаде фармацевтической корпорации Apotex, торгующей дженериковыми препаратами по всему миру.

Барри Шерман был известным филантропом и одним из богатейших людей в Канаде.

В официальном заявлении полиции сообщается, что признаков взлома в доме не обнаружено. Местная пресса также пишет, что никаких подозреваемых у следствия пока нет.

Как сообщил детектив Брэндон Прайс канадскому каналу CBC, следователи пытаются установить, замешан ли кто-либо посторонний в гибели Шерманов.

Полиция пока официально не подтвердила личности погибших. Однако друзья супругов и многие официальные лица уже публично отреагировали на эту новость.

Премьер-министр Джастин Трюдо также высказал свои соболезнования в твиттере: «Мы с Софи глубоко опечалены внезапной смертью Барри и Хани Шерман. Наши соболезнования их семье, друзьям и всем тем, кто был тронут их идеалами».

«Я совершенно потрясен, — написал в твиттере министр здравоохранения округа Онтарио Эрик Хоскинс. — Мои дорогие друзья Барри и Хани Шерман обнаружены мертвыми. Замечательные люди, бесподобные филантропы, ведущие лидеры в здравоохранении».

Представитель полиции сообщил, что службы помощи были вызваны в дом Шерманов незадолго до полудня в пятницу.

«Обстоятельства смерти выглядят подозрительно, и именно так мы подходим к расследованию этого дела», — заявил полицейский Дэвид Хопкинс.

Шерманы не так давно выставили на продажу свой роскошный особняк. Риелтор, обнаруживший тела, пришел, чтобы подготовить дом к показу покупателям. Об этом написала газета Toronto Globe and Mail со ссылкой на члена семьи Шерманов.

Компания Apotex сообщила в своем заявлении: «Вся корпорация глубоко поражена и опечалена этой новостью, сейчас наши мысли — с их близкими, мы молимся вместе с ними».

У Шерманов осталось четверо детей.

Барри Шерман основал Apotex Inc в 1974 году; сама компания называет себя седьмым крупнейшим в мире производителем лекарств.

Журнал Forbes оценил личное состояние Барри Шермана в 3,2 млрд долларов.