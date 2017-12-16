.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Ермошина предрекла конец света
Канадский миллиардер и его жена найдены мертвыми в подвале их дома
Инцидент в минском метро: поезда остановились, люди застряли в тоннеле
4 белорусских партии, о существовании которых вы, возможно, и не подозревали
Как выглядит поездка на новом поезде из Минска в Варшаву
Концерт на Новогоднем приеме от имени Лукашенко обойдется в $ 90 тысяч
«Ложь содержалась чуть ли не в каждом ответе Путина»
Руководитель внешней разведки России на торжественном мероприятии КГБ. Фотофакт
Класковский о блокировке «Белпартизана»: «Инвестор видит, что у нас не пахнет правовым государством»
Ураджэнка Расіі, дэпутатка Гуйвік «зарэзала» першы двухмоўны закон
Знаменитый немецкий порно-холдинг, которым управляла женщина, объявил о банкротстве
Акунин: «Улюкаев садится в тюрьму, потому что держался с достоинством»
Еще одно «слово года». Теперь по версии Оксфордского словаря
Цифра дня. Сколько за три года «экономические» перечислили в бюджет, «благодаря КГБ»
Лукашенко считает, что чекистам незачем стыдиться «за прошлое наших спецслужб»
Депутат не поддержал инициативу Лукашенко: «Перестанут рожать больше»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Можно закрывать завод сразу». Белорусский Geely стоит дороже, чем ожидалось
Колю Лукашенко хотели наказать штрафам за драку во время хоккейного матча. Фотофакт
Три короткие фразы Лукашенко, в которых вся суть белорусской экономики
Олимпийский чемпион: «Минск превратился в деревню, где хозяйничает примитивный контингент»
«В Беларуси создано общество по Сократу, в котором внизу рабы»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Фраза дня: «Я так понимаю, полноценные налоги в Беларуси платит врач, учитель, рабочий, менеджер»
Что делать, если попал(-а) в ДТП?
«Трэба Лукашэнку сказаць, каб загнаў нас у хлеў ды запаліў»
Почему с Лукашенко многие не согласны по вопросу антиалкогольных мер
Пропасть, которая отделяет Лукашенко от других президентов
Новый глава Службы безопасности Лукашенко учился в ПТУ
«Всех колхозников на майнинг, всем дояркам по блокчейну!»
«Можете себе представить, чтобы притиснули в темном углу Лермонтова за недостаточно светлый образ кавказца?»
Digital Лукашенко: ожидания и реальность
Собчак побывала в аду
Реплика дня: «Даже если угрожать расстрелом на месте, люди не пойдут проходить техосмотр»
5 потрясающих видео о родителях, сделавших каминг-аут о своих детях
Киселев: «Готовьтесь к еще шести годам унылой кладбищенской стабильности»
Лукашенко встретился с «мамой Коли»? Фотофакт
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Колю Лукашенко хотели наказать штрафам за драку во время хоккейного матча. Фотофакт
Оказывается, это так итальянцы советуют встречать 2018-й!
«Мисс Бум-Бум-2017»: 15 тысяч долларов за 100 сантиметров
Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
16.12.2017
Русская служба ВВС
Канадский миллиардер и его жена найдены мертвыми в подвале их дома

Канадский миллиардер Барри Шерман и его жена Хани найдены мертвыми в своем доме в Торонто. Полиция указывает на подозрительные обстоятельства их смерти.

По сообщениям местной прессы, они были найдены агентом по недвижимости в подвале их собственного дома, выставленного на продажу.

Фото: Reuters

Шерман был основателем и главой крупнейшей в Канаде фармацевтической корпорации Apotex, торгующей дженериковыми препаратами по всему миру.

Барри Шерман был известным филантропом и одним из богатейших людей в Канаде.

В официальном заявлении полиции сообщается, что признаков взлома в доме не обнаружено. Местная пресса также пишет, что никаких подозреваемых у следствия пока нет.

Как сообщил детектив Брэндон Прайс канадскому каналу CBC, следователи пытаются установить, замешан ли кто-либо посторонний в гибели Шерманов.

Полиция пока официально не подтвердила личности погибших. Однако друзья супругов и многие официальные лица уже публично отреагировали на эту новость.

Премьер-министр Джастин Трюдо также высказал свои соболезнования в твиттере: «Мы с Софи глубоко опечалены внезапной смертью Барри и Хани Шерман. Наши соболезнования их семье, друзьям и всем тем, кто был тронут их идеалами».

«Я совершенно потрясен, — написал в твиттере министр здравоохранения округа Онтарио Эрик Хоскинс. — Мои дорогие друзья Барри и Хани Шерман обнаружены мертвыми. Замечательные люди, бесподобные филантропы, ведущие лидеры в здравоохранении».

Представитель полиции сообщил, что службы помощи были вызваны в дом Шерманов незадолго до полудня в пятницу.

«Обстоятельства смерти выглядят подозрительно, и именно так мы подходим к расследованию этого дела», — заявил полицейский Дэвид Хопкинс.

Шерманы не так давно выставили на продажу свой роскошный особняк. Риелтор, обнаруживший тела, пришел, чтобы подготовить дом к показу покупателям. Об этом написала газета Toronto Globe and Mail со ссылкой на члена семьи Шерманов.

Компания Apotex сообщила в своем заявлении: «Вся корпорация глубоко поражена и опечалена этой новостью, сейчас наши мысли — с их близкими, мы молимся вместе с ними».

У Шерманов осталось четверо детей.

Барри Шерман основал Apotex Inc в 1974 году; сама компания называет себя седьмым крупнейшим в мире производителем лекарств.

Журнал Forbes оценил личное состояние Барри Шермана в 3,2 млрд долларов.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.7 (оценок:3)
Главное
«Можно закрывать завод сразу». Белорусский Geely стоит дороже, чем ожидалось
«Чтобы наверстать упущенное, Беларуси мало нынешнего роста экономики»
«Сделал по глупости в 12 лет». Белорусы рассказали про татуировки, о которых жалеют
Домработница: мои работодатели получают от $ 1 миллиона в год, они молодцы
«В очереди стояли за всем. Жили прекрасно». Почему советское бессмертно
«В Москве днем еще будет ничего, а вот ночью и за МКАДом...»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY