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16.12.2017
Топ-10 инструментов смысловых пыток белорусских производителей

Ярослав Романчук обратил в Facebook внимание на странность в докладе Академии наук «Стратегия «Наука и технологии: 2018-2040».

«Итак, друзья, из серии «Только в Беларуси»…

Авторы Стратегии предлагают концептуальное видение модели «Беларусь Интеллектуальная». Очевидно, имеется в виду, грамотная, научно подкованная, проводящая политику на строгой научной основе. Беларусь, которая живёт в эпоху Просвещения и прогресса.

И вот цитата: «Доминирующим принципом интеллектуальной экономики Беларуси должно стать правило «Обгонять не догоняя».

Дальше нет никакого пояснения, раскрытия смысла этого правила. Именно так составлено большинство белорусских законов. Есть правила, нормы и требования, но они так сформулированы, что требуют методичек, инструкций и разъяснений. Их интерпретация – это мощная, никому не подконтрольная власть белорусской бюрократии и силовых/контрольных структур.

Вот Топ-10 любимых инструментов семантических пыток производителей товаров и услуг. Контролёры/прокуроры/шлагбаумы решают, что такое

1) «обоснованность затрат»

2) «обоснованность повышения цен»

3) «виновные, умышленные действия»

4) «соразмерность наказания правонарушению»

5) «неприятие необходимых мер по надлежащей организации деятельности»

6) «вред государственным или общественным интересам, а также законным интересам граждан»

7) «если иное не предусмотрено документами президента или иными актами законодательства»

8) «лжепредпринимательская деятельность»

9) «минимизации вмешательства государственных органов в экономическую деятельность»

10) наказание «от 10 до 200 базовых, вплоть до уголовного наказания»

«Обгонять не догоняя» – прекрасная двусмысленность. В народе глагол «догонять» относится не только к скорости, но также к пониманию. «Не догонять» - не понимать. «Обгонять не догоняя» - значит двигаться куда-то, в обгон чего-то или кого-то, не понимая, куда, зачем, и что нас ждёт там, впереди.

Это клеймо белорусской системы управления: расчёты с потолка, прогнозы на авось, исполнение абы как, планирование наугад, менеджмент наобум, стратегия - куда кривая вынесет.»

Шушкевич: Государственные деньги пожирают структуры, которые наводят страх на людей

 
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