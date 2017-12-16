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Лица
16.12.2017
В Норвегии кот выжил после 40 минут в работающей стиральной машине

В Осло кот по кличке Зеро случайно попал в стиральную машину и пережил сорок минут стирки при температуре 30 градусов в режиме для шерсти. Об этом пишет норвежский сайт NRK.

Кот незаметно пробрался в барабан, когда отец семейства открыл стиральную машину, чтобы вытащить из нее часть одежды. По окончании стирки кота обнаружил 14-летний Йоаким.

​– Он промок насквозь. Он выглядел абсолютно скукоженным и более худым, чем обычно. Он с трудом ориентировался в пространстве, и его начало тошнить, — рассказывает мальчик.

Кота отнесли в ветеринарную клинику, где ему поставили капельницу. Через два дня его вернули в семью.

– Это были нервные дни. Только когда ветеринары сказали, что с ним все будет в порядке, мы смогли расслабиться, — рассказывает мама Йоакима Аннет.

По словам ветеринара Вибеке Рутвельт, такого случая в ее практике еще не было. Тем не менее, она считает, что такое происходит часто, просто не о каждом подобном эпизоде становится известно.

Сейчас Зеро такой же живой и игривый, как раньше.

– Теперь он пахнет мылом. Коты совсем не любят воду. Не думаю, что после такого Зеро она стала больше нравиться, — отметил Йоаким.

То, что с котом не произошло ничего страшного, он называет дополнительным подарком на Рождество. Подросток призвал других людей быть более внимательным к своим питомцам, а его семья теперь постоянно проверяет барабан перед стиркой.

 
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