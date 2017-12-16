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Общество
16.12.2017
TUT.BY
Инцидент в минском метро: поезда остановились, люди застряли в тоннеле

Инцидент произошел на станции метро «Институт культуры» в 00.27.

«В метро в Минске произошло замыкание, три состава стояли от ст. м. «Институт культуры» до «Площади Ленина». На горячую линию еле дозвонились спустя 40 минут простоя», — сообщила TUT.BY пользователь Янина.

Фото: пользователь Владимир

«Примерно к 00.30 остановилось движение в минском метро на станции «Институт культуры». Поезд, движущийся со станции «Уручье» в сторону «Малиновки», в районе 00.30 на станции «Институт культуры» не смог продолжить движение до двух часов ночи. Т.е. примерно на полтора часа движение было прекращено. Все последующие поезда, движущиеся в сторону станции «Малиновка», также оставались на путях. Люди сидели в поезде в тоннеле, не имея возможности выйти из него», — сообщил нам Владимир.

Информацию об остановке поездов первой линии TUT.BY подтвердил пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин.

— В 00.27 16 декабря из-за технической неисправности системы электроснабжения на участке «Институт культуры» — «Грушевка» произошла остановка последних поездов на втором пути (от «Уручья» в сторону «Малиновки») первой линии. Сотрудники метрополитена пытались оперативно устранить неисправность, но, когда стало понятно, что сделать это не удастся, людей стали выводить из вагонов поездов на платформу станции метро. Пассажирам принесли извинения.

По словам Кузьмина, в тоннеле стоял один состав, остальные несколько последних поездов успели остановить на «Октябрьской» и «Площади Ленина», и еще около 00.30 людям принесли извинения и предложили подняться наверх и воспользоваться наземным транспортом. Проблемы возникли лишь с пассажирами остановившегося на перегоне состава. Им метрополитен еще раз приносит свои извинения.

За ночь проблема в метро была решена, первый поезд пошел по расписанию.

 
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