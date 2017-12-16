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Общество
16.12.2017
Белсат
Как выглядит поездка на новом поезде из Минска в Варшаву

Журналистка «Белсата» Марина Вашкевич стала одной из первых пассажирок нового железнодорожного маршрута, который соединяет белорусскую и польскую столицы.

«Ураааа!» – в один голос прокричали мы с варшавскими друзьями, когда я вслух прочитала новость о запуске нового ежедневного маршрута Минск-Варшава по цене 41 рубль (или 18 евро) за билет.

До сих пор желающие отправиться из белорусской столицы в польскую (или наоборот) сталкивались с незавидным выбором: быстрый, но дорогой самолет (стоимость около 100 евро в обе стороны, вылет днем), почти такой же дорогой московский поезд (ходит через день), дешевый, но неудобный автобус (40 евро в обе стороны, с унизительной процедурой выхода на пункты пропуска со всем багажом даже среди ночи) и маршрутка Минск-Гродно с последующей пересадкой на поезд Гродно-Варшава (в сумме выходит около 23 евро, но дорога, учитывая ремонт трассы Минск-Гродно, занимает целый день).

Оказавшись одной из первых пассажирок нового железнодорожного маршрута, делюсь впечатлением: надежды на новый маршрут оправдались.

Дорога дешевле даже чем автобус, но куда более комфортная и быстрая — всего 8,5 часов. Из Минска пассажиры отправляются в 10:57, в Варшаву прибывают в 17:20. В обратную сторону путешествие начинается в 8:44, а заканчивается в 18:49. Экономии времени удалось достичь ценой двух логистических уловок.

Во-первых, пассажиров ждет пересадка в Бресте. Вместо процедуры перестановки колес, необходимой из-за разной ширины белорусских и польских рельсов, пассажиры сами высаживаются и переходят в другой поезд. Во-вторых, паспорта и багаж пограничники достаточно быстро проверяют в поезде. Чемоданы проверяют выборочно, в основном у пассажиров только спрашивают о количестве взятых с собой алкоголя и сигарет.

Доехать получится с комфортом: в белорусском 5-вагонном электропоезде «Stadler ЭПр» тепло, а кресла удобные, хотя и немного тесные (что, впрочем, не проблема — в будний день примерно половина мест пустовала).

Периодически через весь поезд проходит проводница и предлагает купить воду, соки и печенье. К сожалению, ни теплой пищи, ни хотя бы чая в меню нет. Зато белорусская железная дорога наконец может похвастаться полностью приличными туалетами с жидким мылом и туалетной бумагой. Радуют и розетки, расположенные под каждым рядом сидений. Остановки на белорусской территории — в Барановичах, Ивацевичах, Березе, Оранчицах и Жабинке, до Бреста поезд доезжает в 14:30.

Польский поезд компании «Intercity» по комфорту не уступает белорусскому. В нем проверяют документы и багаж и белорусские, и польские таможенники. Остановки на польской части дороги: Тересполь (Terespol), Малашевиче-Пшистанек (Małaszewicze Przystanek), Хотылев (Chotyłów), Бяла Подляска (Biała Podlaska), Менжинец-Подляски (Międzyrzec Podlaski), Луков (Łuków), Седльце (Siedlce), Мрозы (Mrozy) и Миньск-Мазовецкий (Mińsk Mazowiecki).

Наименее приятная часть дороги из Минска в Варшаву — ожидание польского поезда в Бресте. 30-40 минут придется провести на улице или в здании вокзала.

Зато удобно, что второй поезд прибывает на тот же путь, где остановился первый. Важно: посадка на польский поезд завершается за 20 минут до отправления. Другой минус: ни в Польше, ни в Беларуси купить билет через интернет пока нельзя. В белорусской кассе пассажир международного рейса должен показать паспорт, в польских же кассах документов не просят.

Подытоживая: несмотря на некоторые неудобства, новый железнодорожный маршрут смело можно назвать одним из самых дешевых и комфортных способов путешествия между польской и белорусской столицами. А как бонус пассажиры получают великолепные пейзажи, которые проплывают за окном под стук колес.

 
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