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Комментарии
16.12.2017
«В Москве днем еще будет ничего, а вот ночью и за МКАДом...»

Аркадий Бабченко предостерегает о грустном будущем.

Фото с сайта widefon.com

«У нас тут с Екатериной Шульман уже несколько лет продолжается перманентный спор. Екатерина говорит, что «ничего этого не будет» я говорю, что тут будет одна большая ДНР от моря и до моря. Екатерина говорит, что если нас на Марш мира выходит 150 тысяч, а сталинистов к бюсту Сталина выходит триста человек - то будущее за нами.

Я говорю, что пофиг, сколько нас выходит - мы не способны действовать. А полоумные православные сталинисты способны. И будущее за ними. Так что на фонарных столбах висеть будем мы.

Итог? Промежуточный итог таков.

Радикальные христиане таранят кинотеатры на начиненной порохом и бензином «буханке» и отменяют прокат киношки по всей стране.

СЕРБ и новороссы приходят в центр Москвы на международный кинофестиваль, разносят его и отменяют показ фильма про «Айдар».

Возмущенные ингуши приходят на ТНТ и весь телеканал извиняется по центральному телевизору, продюсер едет извиняться в представительство, Батрутдинов записывает ролики и кается.

Студент пишет твиты про религию - совершенно, между прочим, нейтральные, просто с размышлениями, там вообще ничего оскорбительного не было, его находят, избивают, и опять заставляют извиняться на камеру.

"Серебряный дождь" проводит свой концерт, и возмущенные прихожане во главе с попом Смирновым приходят, и разносят сцену.

Ну, про стабильную мочу на фотографиях и главного извинятеля я молчу.

Заметьте - во всех этих случаях совершенно отсутсвует государство. Принуждение к устранению «нарушений», равно как и «наказание», исходит не со стороны правоохранителей и суда, не со стороны монополиста на насилие, каковым сильное государство и должно быть - а со стороны неких агрессивных сплоченных групп людей.

И это еще без учета обычного бандитизма, разбоя и гопничества, которые, чувствуя ослабление государственного аппарата насилия, взорвались инфляционно, как на дрожжах. Чтобы посреди городов днем инкассаторские машины жгли с перестрелками - я уже давно такого не помню.

То есть, друзья мои...

В общем, вы УЖЕ живете не по закону, который навязывает государство, а по каким-то другим представлениям, которые навязывают группировки сильных вооруженных мужчин.

Вы УЖЕ вынуждены подстраиваться под их правила, ну или как минимум иметь их в виду, и думать не о том, как не нарушить закон, а о том, как не вызвать их агрессию и не уехать для извинений в лес.

Ну, что. Поздравляю. Будущее уже наступило.

Его первые ростки уже здесь. Дальше, конечно, будет хуже. Нет, в Москве и днем еще будет ничего, а вот ночью и за МКАДом... Сохрани господь ваш разум и душу выходить на болота с наступлением темноты.

Исходя из этого, я бы и советовал строить дальнейшие свои стратегии безопасности и выживания.»

В рамках проекта «Журналистика без посредников»

 
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