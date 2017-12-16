«В очереди стояли за всем. Жили прекрасно». Почему советское бессмертно

Это у нас семейное — ученые исследовали путь памяти о советском через общение трех поколений – дети (16–25 лет), родители (42–55) и прародители (65–76).

Кроме рассказов о собственной жизни, респонденты отвечали на вопросы, позволившие выяснить: как в семьях принято говорить о прошлом – своем и страны, как прошлое страны сказалось на судьбах семей, каким образом оно воспринимается/оценивается сейчас и тогда, кто хранит семейные воспоминания и как они передаются от старших к младшим.

«Все приходилось доставать, но работы всем хватало»

Точка отсчета в воспоминаниях прародителей (члены семьи 65–76 лет) – это Великая Отечественная война, которую они застали детьми. Лейтмотив – личные переживания и образы войны.

В памяти остался травматический опыт – эвакуация, лишения, жизнь на оккупированных территориях. Все это воспроизводится в рассказах, главными темами которых становятся: страдание от голода, страха, потери близких, тяжелого послевоенного быта; выживание и преодоление —«в очереди стояли за всем», «все приходилось доставать», колхозникам запрещено свободное перемещение, практика оргнаборов – привлечения рабсилы на стройки народного хозяйства.

И несмотря на это – социальная ностальгия: «жили прекрасно», «достатка особого не было, но работы всем хватало», «были в равных условиях», «учились без связей».

«У поколения прародителей ностальгия по собственной молодости воплощается в ностальгии по советскому, но не столько в политическом, сколько в культурном смысле, – поясняется в исследовании.

«Катя, молчи. Сеня слышит за стеной»

Память о советском родителей (члены семьи 42–55 лет) основана, с одной стороны, на их биографиях, а с другой – на рассказах старших родственников, заставших Великую Отечественную и годы после нее.

Именно это время родители называют подлинно советским.

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