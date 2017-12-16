«В очереди стояли за всем. Жили прекрасно». Почему советское бессмертно

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«Ложь содержалась чуть ли не в каждом ответе Путина»
Руководитель внешней разведки России на торжественном мероприятии КГБ. Фотофакт
Класковский о блокировке «Белпартизана»: «Инвестор видит, что у нас не пахнет правовым государством»
Ураджэнка Расіі, дэпутатка Гуйвік «зарэзала» першы двухмоўны закон
Знаменитый немецкий порно-холдинг, которым управляла женщина, объявил о банкротстве
Акунин: «Улюкаев садится в тюрьму, потому что держался с достоинством»
Віктар Мароз: «Чаму мужчына не можа цікавіцца зброяй?..»
Еще одно «слово года». Теперь по версии Оксфордского словаря
Цифра дня. Сколько за три года «экономические» перечислили в бюджет, «благодаря КГБ»
Лукашенко считает, что чекистам незачем стыдиться «за прошлое наших спецслужб»
Сколько денег обещают членам БРСМ за участие в предвыборных пикетах
Милиция опубликовала фото женщины, которая похитила в метро кошелек
Где работает экс-министр Лилия Ананич
Обвиняемая по делу «черных риелторов»: «24 года срока! Дайте мне расстрел»
Депутат не поддержал инициативу Лукашенко: «Перестанут рожать больше»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Можно закрывать завод сразу». Белорусский Geely стоит дороже, чем ожидалось
Колю Лукашенко хотели наказать штрафам за драку во время хоккейного матча. Фотофакт
Три короткие фразы Лукашенко, в которых вся суть белорусской экономики
Олимпийский чемпион: «Минск превратился в деревню, где хозяйничает примитивный контингент»
«В Беларуси создано общество по Сократу, в котором внизу рабы»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Фраза дня: «Я так понимаю, полноценные налоги в Беларуси платит врач, учитель, рабочий, менеджер»
Что делать, если попал(-а) в ДТП?
«Трэба Лукашэнку сказаць, каб загнаў нас у хлеў ды запаліў»
Почему с Лукашенко многие не согласны по вопросу антиалкогольных мер
Пропасть, которая отделяет Лукашенко от других президентов
Новый глава Службы безопасности Лукашенко учился в ПТУ
«Всех колхозников на майнинг, всем дояркам по блокчейну!»
«Можете себе представить, чтобы притиснули в темном углу Лермонтова за недостаточно светлый образ кавказца?»
Digital Лукашенко: ожидания и реальность
Собчак побывала в аду
Реплика дня: «Даже если угрожать расстрелом на месте, люди не пойдут проходить техосмотр»
5 потрясающих видео о родителях, сделавших каминг-аут о своих детях
Киселев: «Готовьтесь к еще шести годам унылой кладбищенской стабильности»
Лукашенко встретился с «мамой Коли»? Фотофакт
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Колю Лукашенко хотели наказать штрафам за драку во время хоккейного матча. Фотофакт
Оказывается, это так итальянцы советуют встречать 2018-й!
«Мисс Бум-Бум-2017»: 15 тысяч долларов за 100 сантиметров
Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
16.12.2017
Завтра твоей страны
«В очереди стояли за всем. Жили прекрасно». Почему советское бессмертно

Это у нас семейное — ученые исследовали путь памяти о советском через общение трех поколений – дети (16–25 лет), родители (42–55) и прародители (65–76).

Кроме рассказов о собственной жизни, респонденты отвечали на вопросы, позволившие выяснить: как в семьях принято говорить о прошлом – своем и страны, как прошлое страны сказалось на судьбах семей, каким образом оно воспринимается/оценивается сейчас и тогда, кто хранит семейные воспоминания и как они передаются от старших к младшим.

«Все приходилось доставать, но работы всем хватало»

Точка отсчета в воспоминаниях прародителей (члены семьи 65–76 лет) – это Великая Отечественная война, которую они застали детьми. Лейтмотив – личные переживания и образы войны.

В памяти остался травматический опыт – эвакуация, лишения, жизнь на оккупированных территориях. Все это воспроизводится в рассказах, главными темами которых становятся: страдание от голода, страха, потери близких, тяжелого послевоенного быта; выживание и преодоление —«в очереди стояли за всем», «все приходилось доставать», колхозникам запрещено свободное перемещение, практика оргнаборов – привлечения рабсилы на стройки народного хозяйства.

И несмотря на это – социальная ностальгия: «жили прекрасно», «достатка особого не было, но работы всем хватало», «были в равных условиях», «учились без связей».

«У поколения прародителей ностальгия по собственной молодости воплощается в ностальгии по советскому, но не столько в политическом, сколько в культурном смысле, – поясняется в исследовании.

«Катя, молчи. Сеня слышит за стеной»

Память о советском родителей (члены семьи 42–55 лет) основана, с одной стороны, на их биографиях, а с другой – на рассказах старших родственников, заставших Великую Отечественную и годы после нее.

Именно это время родители называют подлинно советским.

Продолжение материала читайте здесь.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3 (оценок:2)
Главное
«Блокировка «Белорусского партизана» — плевок на могилу Павла Шеремета»
«Не Сечин посадил Улюкаева. Его посадил Путин»
Как власти сослали блогера в лес – подальше от людей
«Можно закрывать завод сразу». Белорусский Geely стоит дороже, чем ожидалось
Кашмарныя архіўныя дадзеныя пра 1937 год у Беларусі
«Где уровень зарплат меньше, чем в Беларуси? У пингвинов в Антарктиде!»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY