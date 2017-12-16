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Комментарии
16.12.2017
«Ложь содержалась чуть ли не в каждом ответе Путина»

Игорь Яковенко прокомментировал на ej.ru очередную пресс-конференцию президента России.

Фото с сайта kremlin.ru

«Перечислять путинское вранье бессмысленно, поскольку этот человек лжет практически в каждой фразе. Некоторые СМИ фиксируют отдельные факты путинской лжи, например, его заявление, что информатор МОК Григорий Родченков «был под судом» и поэтому его назначение — это ошибка. На самом деле Родченков под судом не был, дело против него было возбуждено после его отъезда в США.

Обращают внимание на то, что Путин почти в полтора раза преуменьшил дефицит российского бюджета, а военный бюджет США, наоборот, преувеличил на 10%, что Путин наврал про то, что США спровоцировали КНДР на выход из программы по ядерному оружию.

Ложь содержалась чуть ли не в каждом ответе президента. Отвечая на вопрос корреспондента украинского агентства «Униан» Романа Цимбалюка о перспективах российской оккупации Донбасса, Путин наврал минимум трижды, сообщив, что там нет российских военных (вранье многократно опровергнутое), что там есть силы местной «милиции», без которых националисты устроят резню наподобие трагедии в Сребренице (вранье, поскольку никакой «резни» не было ни в Славянске, ни в Мариуполе). После чего наврал, что украинцы и русские — один народ, а в качестве доказательства привел то, что Роман Цимбалюк говорит по-русски без акцента.

Отвечая на вопрос Ксении Собчак, почему власть так боится оппозиции, что не пускает Навального на выборы, а остальным не дает возможности вести избирательную кампанию, Путин врал долго и крайне бестолково. Во-первых, он наврал, что у оппозиции нет программы, хотя программа есть и у Навального и у Явлинского, а вот у Путина ее как раз нет. По крайней мере, ее никто не видел, хотя Путин заявил, что она у него есть.

Фельгенгауэр задала важный вопрос о том, почему в России действуют две разные правовые системы. Одна, в рамках которой безвинно сидят Олег Навальный, Сенцов и многие другие, и вторая, в рамках которой нельзя допросить Геремеева, а Сечину можно плевать на суд и выкидывать повестки пачками. Путин ответил чисто по-путински. Сказал, что никаких двух систем нет, а также пригрозил, что он будет и дальше укреплять судебную правовую систему, что в переводе на русский язык означает: посадки — будут!»

«Не Сечин посадил Улюкаева. Его посадил Путин»

 
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