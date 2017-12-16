Класковский о блокировке «Белпартизана»: «Инвестор видит, что у нас не пахнет правовым государством»

Александр Класковский отметил в статье на naviny.by, что блокировка популярного ресурса – далеко не лучший фон для планов заманить сюда инвесторов под маркой создания IT-страны.

– Инвестор ведь не дурак. Он видит, что у нас в принципе не пахнет правовым государством. И блокировка сайтов по произвольному решению вертикали (с чисто формальными отсылками к неким резиновым статьям законов) — одна из ярких иллюстраций правового нигилизма, репрессивных замашек.

Ага, смекает зарубежный бизнесмен, сегодня тебя заманивают сюда английским правом, чтобы ты вкладывался в цифровую экономику, а завтра объявят врагом народа, который хотел прорыть туннель до Лондона и тайком выводить биткоины.

Имидж белорусских властей и так плох, а они еще и продолжают экспериментировать с неумным запретительством.