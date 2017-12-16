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16.12.2017
Екатерина Бубен, фото: Александр Черный, intex-press
«Сделал по глупости в 12 лет». Белорусы рассказали про татуировки, о которых жалеют

Intex-press узнала, как и когда барановичане решились на татуировки и почему сейчас о них жалеют. 

«Просто хотелось татуировку на видном месте»

Павел Сойкель, 26 лет:

– В 18 лет мне очень хотелось быть современным, модным, поэтому и решил сделать татуировку. Сложно сказать, что именно мною двигало: просто хотелось татуировку на видном месте. Казалось, что благодаря этому мой статус будет выше.

Мастера я выбрал по рекомендации своих знакомых. Несмотря на то, что он работал на дому, у него было профессиональное оборудование. Когда я к нему пришел, даже не представлял, какое изображение хочу. Просмотрев с мастером эскизы, выбрал один из предложенных – абстрактный черный рисунок. Место, как и хотел, выбрал заметное – ладонь.

Вначале я был очень доволен: результат полностью совпал с моими ожиданиями. Кажется, я даже стал чувствовать себя увереннее. Особенно приятно было здороваться за руку: так собеседник видел мой рисунок.

Осознавать, что совершил ошибку, я начал в университете. Преподаватели обращали внимание на мое тату. Они ничего не говорили, но мне было не по себе уже просто от их взгляда на рисунок.

Сейчас я работаю с людьми, поэтому татуировка всегда на виду. Очень некомфортно чувствую себя, когда общаюсь с людьми за 50. Для многих из них тату – это признак того, что ты сидел. И, несмотря на то, что вслух этого никто не говорил, мне часто кажется, что именно об этом и думают люди.

Знакомый мне предлагал затушевать этот рисунок и сделать что-то более солидное, но я отказался: татуировок я больше не хочу. Хотелось бы просто свести эту татуировку и забыть. Пока нет времени этим заняться.

Вообще, я не могу сказать, что тату – это некрасиво, это просто не мое.

«Даже во время росписи не снимала шубку»

Надежда Стефанович, 25 лет:

– Свою татуировку я сделала в 16 лет. Рисунок на теле я хотела всегда. О том, какой именно, я не особо задумывалась. Знала только, что хочу большое тату.

Эскиз предложил друг-самоучка, который набивал татуировки. Я с его предложением согласилась. Это был китайский иероглиф. Друг сказал, что он обозначает вечность, я сразу поверила.

Делали мне татуировку прямо на стуле в общежитии. Было жутко больно, но я терпела. Думала, результат того стоит. Когда увидела рисунок, была шокирована. Мне он не понравился сразу. Друг потом предложил еще и затушевать, но я отказалась: видела, что уже все равно ничего красивого не получится.

Сразу прятала татуировку от родителей, но позже они все-таки о ней узнали. Меня не ругали, просто спрашивали, что этот иероглиф обозначает. До сих пор эта татуировка доставляет мне дискомфорт, я стараюсь не носить вещи с коротким рукавом, чтобы ничего не было видно. Даже во время росписи с мужем я не снимала шубку, чтобы спрятать татуировку от глаз гостей.

Сейчас этот рисунок я хочу перекрыть другим. Особых пожеланий к новой татуировке у меня нет. Главное, чтобы она полностью перекрыла старую и выглядела аккуратно.

«Над рисунками я не заморачивался»

Игорь, 23 года:

– На моем теле всего две татуировки. Обе сделал по большой глупости в 12 лет. Не знаю, что тогда мною двигало, наверное, просто детский интерес. Делал мне татуировки приятель из моего двора, который старше меня всего на 2 года. Денег за татуировки он у меня не просил: сам ведь только учился набивать рисунки. Машинка у него была самопальная: сделал он ее сам, примером была машинка его старших друзей.

Над рисунками я не заморачивался: выбрал первую букву своего имени и знак зодиака. Мы старались сделать правильно: стол протерли одеколоном, а после руку замотали пленкой. Делать тату было не так страшно, как сознаться в этом родителям. У меня получилось прятать рисунки только полторы недели, потом признался. Мама меня отругала, папа тоже разозлился, говорил, что сразу на лбу нужно было делать.

Нравиться татуировки мне перестали спустя буквально месяц, когда они зажили и стали не такими яркими. Сейчас я понимаю, что все закончилось не так уж плохо, рука не отвалилась, но хочу скорее избавиться от этих рисунков. И дело не только в том, что они уже выцвели, но и в том, что сейчас я понимаю, что татуировки не украшают тело. Пока откладываю сведение в долгий ящик – это не дешевое удовольствие, а лишних денег у меня сейчас нет.

«Делал тату дома за «спасибо»

Наталия Захарчук, 28 лет:

– В юности я, как и многие, хотела украсить свое тело. Конечно, сразу задумалась о татуировке. Решилась на нее в 11 классе.

Денег на нормального мастера у меня не было, и мы с подружкой решили обратиться к мальчику из параллельного класса, который сам смастерил машинку и делал тату у себя дома за «спасибо».

Я подошла к вопросу серьезно, заранее узнала, что он может нарисовать. Так как художественного образования у него не было, выбор рисунков был невелик. Я остановилась на пауке. Место тоже выбирала тщательно: боялась реакции мамы на новость о татуировке. Поэтому набивали мне паука на пояснице – месте, на котором даже родители заметят рисунок не сразу.

Конечно, признаваться им было страшно, поэтому я сказала, что сделала временную татуировку. Мама то ли в шутку, то ли всерьез спросила, почему временную, а не постоянную. Когда раскрылась правда, родители сохранили спокойствие.

Спустя несколько лет паук перестал мне нравиться: контуры стали нечеткими, цвет посинел. Да и вкусы мои изменились: все-таки в юности можешь позволить себе больше, чем повзрослев.

Сейчас тату не доставляет мне сильного дискомфорта, так как его никто не видит. Но я подумываю сделать сверху какую-то более спокойную татуировку.

 
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