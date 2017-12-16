Знаменитый немецкий порно-холдинг, которым управляла женщина, объявил о банкротстве

Этого ожидали. Самый знаменитый в Германии концерн, специализирующийся на производстве и продаже эротических товаров и порнографии — Beate Uhse AG, объявил о своей неплатежеспособности.

И хотя его руководители заявляют, что речь идет, в сущности, о «внутренней» санации, факт остается фактом.

80-летняя Беате Узе позирует с моделями. Август 2000 года. Фото: Reuters

Существующий больше 60 лет порнохолдинг, который выпускает и продает эротические и порнографические журналы, книги, видеофильмы, диски, женское белье, стимулирующие средства, разнообразные, как бы это поприличней выразиться, «устройства» для любовных игр вместе или в одиночку, обанкротился.

Гарант наслаждений

Объясняется это просто: все меньше людей заказывают все вышеупомянутое по телефону, все реже посещают любители «клубнички» секс-шопы Беате Узе. И хотя оборот концерна составлял в последние годы около 120 миллионов евро, убытки тоже были чувствительными: 13−15 миллионов ежегодно. 20 из 78 секс-шопов с интимными видеокабинами закрылись в последние два года. А впервые их открыла легендарная основательница концерна, который носит ее имя.

Кажется невероятным, что столь мощную империю эротики создала и управляла ею чуть ли не до последних дней своей жизни (она умерла в 2001 году в возрасте 81 года) худенькая, хрупкая женщина. В конце 1940-х годов Беате Узе в одиночку и первой в Германии пришлось завоевывать новый рынок наслаждений. Нужно было не только точно знать, что продавать, но кому и как продавать.

Все выше, и выше, и выше…

Беате Узе родилась в Восточной Пруссии, ее мать была одной из первых женщин-врачей в Германии. Сама она стала одной из первых летчиц в стране. Когда девочка пошла в школу, Линдберг перелетел через Атлантический океан. Грандиозное событие! Оно так потрясло Беате, что та даже посвятила летчику свое первое детское стихотворение. И тогда же решила, что станет летчицей. Когда решилась сказать о своей мечте домашним, они это серьезно не восприняли. Хотя отец успокоил: «Я читал, что в Советском Союзе женщину впервые назначили командиром эскадрильи, так что надежда есть».

В Советский Союз немецкой Гризодубовой ехать не пришлось. В семнадцать лет Беате начала заниматься в берлинском аэроклубе, в восемнадцать уже получила удостоверение пилота. Летала лихо, дерзко и постоянно завоевывала призовые места на разных соревнованиях. Сразу после сдачи экзаменов в аэроклубе стала работать на фирме, выпускающей спортивные, позже — военные самолеты. Она испытывала и «обкатывала» их, точнее — «облетывала». Муж — капитан «люфтваффе» — погиб во время войны в воздушном бою. Сама Беате Узе в боевых действиях не участвовала.

Гигиена брака и пропаганда блуда

Ее империя начиналась в провинциальном городе Фленсбурге на севере Германии с тоненькой брошюрки под названием «Текст Икс», напечатанной на плохой, серой бумаге. Там шла речь о том, как избежать беременности. За год с небольшим Беате Узе продала 32 тысячи экземпляров брошюры. Люди, которые заказывали ее по почте, часто спрашивали в письмах: «А как насчет сексуального просвещения вообще? Как решить те или иные интимные супружеские проблемы?» Вскоре Беате Узе подготовила новую книгу о проблемах интимного характера.

«Гигиена брака» — так официально назывался концерн в те времена, когда о порнографии, резиновых куклах в натуральную величину и вибраторах еще и речи не было, а за слово «секс» можно было угодить в тюрьму. Нормы господствовали пуританские. Беате Узе обвиняли, в частности, в подстрекательстве к развратным действиям и в пропаганде блуда только из-за того, что она рассылала своим заказчикам презервативы.

Разумеется, позже подобные запреты снимали, потому что менялись и законы, и нравственные нормы, и отношение людей к сексу. Так, в начале 1960-х годов Беате Узе судили за выпуск специальных презервативов (с так называемыми «усиками»), так как это, дескать, аномалия и извращение. Что должен был подтвердить приглашенный прокуратурой эксперт — некий профессор Халлерман (Hallermann). А тот неожиданно для всех вдруг сказал, что подсудимую Узе надо не судить, а благодарить за то, что она делает. Ведь люди страдают вовсе не от того, что секса «слишком много», а совсем наоборот. В результате Беате Узе оправдали, а речь профессора Халлермана на этом суде вошла в историю немецкой юриспруденции.

Главный конкурент — интернет

Ну а что касается репутации Беате Узе в обществе, то об этом говорят такие факты: в 1989 году за выдающийся вклад в сексуальное просвещение немцев она получила высшую награду Германии — «Крест за заслуги», а в городе Фленсбурге установлена мемориальная доска в ее честь. Еще при жизни Беате Узе ее концерн вышел на биржу. Его акции с тех пор очень сильно упали, тем не менее по-прежнему пользуются устойчивым спросом. Правда, злые языки утверждают, что людям просто нравятся полуобнаженные красотки, изображенные на этих акциях.

Падал же курс акций потому, что концерн зарабатывал все меньше и меньше. Причем основной конкурент Beate Uhse AG — не другие фирмы, продающие аналогичную продукцию, а интернет, где сегодня очень многое можно посмотреть, не выходя из дома, да к тому же бесплатно. Ни активно раскрученная линия эротического белья, ни снижение абонентской платы за «клубничный» телеканал, ни привлечение самых популярных секс-звезд не помогло. Так что нынешнее банкротство было прогнозируемым.