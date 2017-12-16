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Экономика
16.12.2017
Семен Печенко
«2% роста ВВП – это хорошо. Но нужно в четыре раза больше»

Экономист Борис Желиба рассказал «Салідарнасці», стоит ли радоваться показателям официальной статистики.

Инфографика БЕЛТА

Государственное информагентство опубликовало данные Белстата об основных социально-экономических показателях Беларуси в январе-ноябре 2017 года. Согласно им, лишь в сфере строительства жилья не был зафиксирован рост. Так, рост ВВП за 11 месяцев года составил 2,2%, выпуск продукции промышленности — 6,3%, сельхозпродукции — 4,1%.

О том, стоит ли радоваться свежим показателям официальной статистики, «Салідарнасці» рассказал экономист Борис Желиба.

— Рост ВВП 2% — это, конечно, отрадно. Но если учесть глубину падения экономики начиная с 2014-го, этот рост означает лишь то, что мы пытаемся восстанавливать утраченные позиции, — подчеркнул экономист в экспресс-комментарии.

Он напомнил, что по итогам 2014-го в долларовом отношение ВВП страны составил около $ 75 млрд. А за два последующих года он сократился более чем на $ 28 млрд. Или почти на 38%.

— Поэтому, чтобы наверстать упущенное за два года падения, нашей экономике будет мало этих 2,2%. Ей нужно расти на 7-8%. Так что, хоть наши промышленность и сельское хозяйство и демонстрируют рост, это слабое утешение. Потому что такими темпами мы будем восстанавливаться не один год. А это, я думаю, не устраивает никого.

Эксперт напомнил, что согласно оптимистичным сценариям правительства рост ВВП в следующем году может составить 3,4%.

— Конечно, мы будем надеяться на лучшее. Хотя многие специалисты говорят о том, что источники роста у нас не появились из-за того, что экономика по своей структуре осталась прежней. Власти так и не приступили к структурным реформам, на которых настаивают МВФ и российские кредиторы. Отсюда и мнение о том, что нашей экономике вряд ли удастся разогнаться хотя бы до 3%, — Борис Желиба.

 
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