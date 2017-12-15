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Комментарии
15.12.2017
Акунин: «Улюкаев садится в тюрьму, потому что держался с достоинством»

Писатель в эмиграции – о фееричном приговоре бывшему министру экономического развития, которому дали 8 лет.

«Неприятно, что некоторые в моей френд-ленте пишут про тяжелый приговор Улюкаеву: так ему и надо, нечего было «пить с ворами», – пишет Борис Акунин у себя в Facebook. – Мне кажется очевидным, что Алексей Улюкаев садится в тюрьму, потому что на процессе вел себя не по-сердюковски, а держался с достоинством и защищался. В особенности же – за последнюю речь. Чтоб другим неповадно было.

Желаю этому человеку твердости и мужества. Надеюсь, он никогда не пожалеет о том, что повел себя на процессе так, а не иначе».

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