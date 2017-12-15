«Где уровень зарплат меньше, чем в Беларуси? У пингвинов в Антарктиде!»

Как отличается «минималка» в Беларуси от соседних стран: почти в 5 раз меньше, чем в Польше. Байнет прокомментировал.

Последний раз минимальную зарплату в Беларуси повышали в начале этого года. С 1 января 2017 этот показатель вырос на 25,58 рубля — сегодня «минималка» составляет 265 рублей. Тем временем со следующего года во всех странах-соседках Беларуси повышается минимальная зарплата.

FINANCE.TUT.BY решил выяснить, как минимальная «получка» белорусов будет выглядеть на фоне других стран.

В России с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится на 21,7 процента и составит 9489 рублей (328 белорусских рублей). Это 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года. С 2019 года МРОТ будет равен величине прожиточного минимума по состоянию на второй квартал предыдущего года.

В Беларуси же минимальная зарплата выше, чем бюджет прожиточного минимума. По последним данным Минтруда, БПМ для трудоспособного населения составляет 217,74 рубля.

С 1 января 2018 года минимальную зарплату в Украине повысят до 3723 гривен (275 белорусских рублей). Сейчас она составляет 3200 гривен (237 рублей). В январе 2017 года минимальную зарплату в Украине подняли сразу в два раза — с 1600 (118 белорусских рублей) до 3200 гривен (236 рублей).

В Латвии с 1 января 2018 года размер минимальной заработной платы вырастет с 380 евро до 430 евро (1030 рублей). Об этом сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола. Она подчеркнула, что «минималку» решено поднять разом и удерживать на этом уровне следующие три года. До этого Минфин рассматривал вариант постепенного увеличения минимальной заработной платы.

В Литве с 1 января «минималка» увеличится на 20 евро – до 400 евро (959 рублей). Минимальная зарплата в Польше с 1 января 2018 года составит 2100 злотых (1192 рубля). Это на 100 злотых больше по сравнению с 2017 годом.

Байнет: «Мы в «черной дыре»

Форумчане обсуждают обзор, сравнивая содержание кошельков «соседей» со своими. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Уже даже Украина нас догнала... А ведь продукты там дешевле раза в два».

«Начинали с Польшей с одного старта примерно. Теперь не только минималка, а весь уровень жизни в пять раз отличается, блин».

«А где-нибудь есть уровень зарплат меньше, чем в нашем хрустальном сосуде?»

«Только у пингвинов в Антарктиде».

«Или в Замбабве. Но там тепло и не надо ЖКХ оплачивать».

«Загуглил. Думал, хотя бы Молдову обгоняем. А нет уж: там минималка 276 рублей».

«У нас люди по 150 евро получают, и еще с них платят коммуналку и все «бесплатные» школы-садики и т.д. Мы в «черной дыре». Это надо признать всем, в том числе правительству. Пока будут липовые % роста экономики и зарплаты — ничего не изменится».