«Где уровень зарплат меньше, чем в Беларуси? У пингвинов в Антарктиде!»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Акунин: «Улюкаев садится в тюрьму, потому что держался с достоинством»
Віктар Мароз: «Чаму мужчына не можа цікавіцца зброяй?..»
Еще одно «слово года». Теперь по версии Оксфордского словаря
Цифра дня. Сколько за три года «экономические» перечислили в бюджет, «благодаря КГБ»
Лукашенко считает, что чекистам незачем стыдиться «за прошлое наших спецслужб»
Сколько денег обещают членам БРСМ за участие в предвыборных пикетах
Милиция опубликовала фото женщины, которая похитила в метро кошелек
Где работает экс-министр Лилия Ананич
Обвиняемая по делу «черных риелторов»: «24 года срока! Дайте мне расстрел»
Депутат не поддержал инициативу Лукашенко: «Перестанут рожать больше»
Бастунец: Абурае пазасудовы характар блакавання «Белпартызана»
Экс-министру Улюкаеву вынесли жесткий приговор
Светлана Калинкина: «Белорусский партизан» предупреждений не получал»
«Я не ретроград». Гендиректор «Белавиа» объяснил, почему билеты не делают дешевыми
Мининформ ограничил доступ к сайту «Белорусский партизан»
Перебегала дорогу на красный? Lexus насмерть сбил молодую минчанку
Шапиро рассказал, что такое Родина
Погода на выходные: мокрый снег, местами до +4°С
Макаревич: «Откуда это неистребимое желание оставить после себя хоть какую-то какашечку?»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Три короткие фразы Лукашенко, в которых вся суть белорусской экономики
Колю Лукашенко хотели наказать штрафам за драку во время хоккейного матча. Фотофакт
Пропасть, которая отделяет Лукашенко от других президентов
Фраза дня: «Я так понимаю, полноценные налоги в Беларуси платит врач, учитель, рабочий, менеджер»
Олимпийский чемпион: «Минск превратился в деревню, где хозяйничает примитивный контингент»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Что делать, если попал(-а) в ДТП?
«Трэба Лукашэнку сказаць, каб загнаў нас у хлеў ды запаліў»
Почему с Лукашенко многие не согласны по вопросу антиалкогольных мер
Пропасть, которая отделяет Лукашенко от других президентов
Новый глава Службы безопасности Лукашенко учился в ПТУ
«Всех колхозников на майнинг, всем дояркам по блокчейну!»
«Можете себе представить, чтобы притиснули в темном углу Лермонтова за недостаточно светлый образ кавказца?»
Digital Лукашенко: ожидания и реальность
Собчак побывала в аду
Реплика дня: «Даже если угрожать расстрелом на месте, люди не пойдут проходить техосмотр»
5 потрясающих видео о родителях, сделавших каминг-аут о своих детях
Киселев: «Готовьтесь к еще шести годам унылой кладбищенской стабильности»
Лукашенко встретился с «мамой Коли»? Фотофакт
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Колю Лукашенко хотели наказать штрафам за драку во время хоккейного матча. Фотофакт
Оказывается, это так итальянцы советуют встречать 2018-й!
«Мисс Бум-Бум-2017»: 15 тысяч долларов за 100 сантиметров
Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
15.12.2017
Салiдарнасць
«Где уровень зарплат меньше, чем в Беларуси? У пингвинов в Антарктиде!»

Как отличается «минималка» в Беларуси от соседних стран: почти в 5 раз меньше, чем в Польше. Байнет прокомментировал.

Последний раз минимальную зарплату в Беларуси повышали в начале этого года. С 1 января 2017 этот показатель вырос на 25,58 рубля — сегодня «минималка» составляет 265 рублей. Тем временем со следующего года во всех странах-соседках Беларуси повышается минимальная зарплата.

FINANCE.TUT.BY решил выяснить, как минимальная «получка» белорусов будет выглядеть на фоне других стран.

В России с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится на 21,7 процента и составит 9489 рублей (328 белорусских рублей). Это 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года. С 2019 года МРОТ будет равен величине прожиточного минимума по состоянию на второй квартал предыдущего года.

В Беларуси же минимальная зарплата выше, чем бюджет прожиточного минимума. По последним данным Минтруда, БПМ для трудоспособного населения составляет 217,74 рубля.

С 1 января 2018 года минимальную зарплату в Украине повысят до 3723 гривен (275 белорусских рублей). Сейчас она составляет 3200 гривен (237 рублей). В январе 2017 года минимальную зарплату в Украине подняли сразу в два раза — с 1600 (118 белорусских рублей) до 3200 гривен (236 рублей).

В Латвии с 1 января 2018 года размер минимальной заработной платы вырастет с 380 евро до 430 евро (1030 рублей). Об этом сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола. Она подчеркнула, что «минималку» решено поднять разом и удерживать на этом уровне следующие три года. До этого Минфин рассматривал вариант постепенного увеличения минимальной заработной платы.

В Литве с 1 января «минималка» увеличится на 20 евро – до 400 евро (959 рублей). Минимальная зарплата в Польше с 1 января 2018 года составит 2100 злотых (1192 рубля). Это на 100 злотых больше по сравнению с 2017 годом.

Байнет: «Мы в «черной дыре»

Форумчане обсуждают обзор, сравнивая содержание кошельков «соседей» со своими. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Уже даже Украина нас догнала... А ведь продукты там дешевле раза в два».

«Начинали с Польшей с одного старта примерно. Теперь не только минималка, а весь уровень жизни в пять раз отличается, блин».

«А где-нибудь есть уровень зарплат меньше, чем в нашем хрустальном сосуде?»

«Только у пингвинов в Антарктиде».

«Или в Замбабве. Но там тепло и не надо ЖКХ оплачивать».

«Загуглил. Думал, хотя бы Молдову обгоняем. А нет уж: там минималка 276 рублей».

«У нас люди по 150 евро получают, и еще с них платят коммуналку и все «бесплатные» школы-садики и т.д. Мы в «черной дыре». Это надо признать всем, в том числе правительству. Пока будут липовые % роста экономики и зарплаты — ничего не изменится».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.9 (оценок:21)
Главное
«Блокировка «Белорусского партизана» — плевок на могилу Павла Шеремета»
«Не Сечин посадил Улюкаева. Его посадил Путин»
Как власти сослали блогера в лес – подальше от людей
«Можно закрывать завод сразу». Белорусский Geely стоит дороже, чем ожидалось
Кашмарныя архіўныя дадзеныя пра 1937 год у Беларусі
«Где уровень зарплат меньше, чем в Беларуси? У пингвинов в Антарктиде!»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY