Фотожабы: «А почему белорусских ученых не обязали поднять на ноги хоккей?»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Лукашенко рассказал «высшему интеллектуальному форуму» про роботизацию и новые горизонты
«Требование Лукашенко к ученым напоминает ситуацию с Курчатовым и ядерным ядром»
«Это неправильно, что Дед Мороз — женщина»
В Беларуси могут возбудить первое уголовное дело о хищении биткоина
Гомельчанина, состоявшего в рядах казачьего полка на Донбассе, приговорили к двум годам лишения свободы
В Минске вновь подорожает стоимость проезда в общественном транспорте
«Меж тем заметно, что Путин устал»
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