Еще одно «слово года». Теперь по версии Оксфордского словаря

Он признал словом 2017 года «youthquake».

Дословно это «молодежетрясение» (по аналогии с earthquake — землетрясением). Сам словарь толкует это слово как «политическое пробуждение» миллениалов (еще одно новое слово, определяющее поколение людей, родившихся после 1981 года), сообщает ВВС.

Что касается youthquake, то само слово не такое уж и новое, его придумала еще в 1960-е годы редактор журнала Vogue Диана Вриланд для описания неожиданных перемен в моде, музыке и социальных отношениях.

Составители Оксфордского словаря утверждают, что в последнее время это слово переживает второе рождение и постоянно в ходу: оно характеризует молодых людей, которые стоят за политическими переменами.

По признанию одного из редакторов Оксфордского словаря Каспера Гратволя, «выбор не был столь уж очевидным», однако в 2017 году употребление уouthquake в повседневной речи возросло в пять раз.

В прошлом году «словом года» стала «постправда» (post-truth). Это слово появилось после референдума о «брексите» и президентских выборов в США.

Напомним, накануне словарь английского языка Merriam-Webster тоже выбрал слово 2017 года. Им стал «феминизм».