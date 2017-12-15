Цифра дня. Сколько за три года «экономические» перечислили в бюджет, «благодаря КГБ»

Устами Лукашенко: 250 млн белорусских рублей (по сегодняшнему курсу, около 123 млн долларов).

— Предпринимая решительные действия против экономических преступлений, сотрудники КГБ всегда руководствуются незыблемым принципом: причиняемый ущерб государству должен быть возмещен. Благодаря их работе только за последние три года в бюджет перечислены Br250 млн. Достигнуты конкретные результаты по вопросам продовольственной безопасности, энергетики, машиностроения и ряда других отраслей, — сказал главы государства, поздравляя чекистов по случаю 100-летия органов гоcбезопасности, сообщает его пресс-служба.

Он подчеркнул, что следует продолжить активную борьбу с коррупцией, всевозможными схемами ухода хозяйствующих субъектов от налогов, выводом денежных средств за рубеж:

— Опыта в этом деле комитету не занимать. Например, в ходе одной из недавних операций ему удалось пресечь получение крупнейшей в истории страны суммы взяток на $ 5 млн. Причем деньги были арестованы и возвращены в бюджет… В последние годы общими усилиями компетентных служб коррупцию удалось обуздать. И это признают все в мире…

Лукашенко считает, что чекистам незачем стыдиться «за прошлое наших спецслужб»