Лукашенко считает, что чекистам незачем стыдиться «за прошлое наших спецслужб»

Глава государства поздравил сотрудников КГБ в честь 100-летия органов гоcбезопасности.

— Сегодня мы можем утверждать, и это опять же признают как наши друзья, так и оппоненты, что КГБ Беларуси состоялся как эффективная и самодостаточная спецслужба суверенной страны, — сказал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба. — Специфика работы КГБ такова, что далеко не все подробности, к сожалению, вашей деятельности могут стать достоянием общественности. Мы не можем, как на Съезде ученых, говорить о конкретных достижениях, о том, как мы живем сегодня, и самое главное — мы не можем сказать, что мы будем делать завтра. Мы можем это сказать только в общих чертах. Но это не беда, народ судит о наших действиях по результатам, а они есть. Вам есть чем гордиться. Многие операции, без преувеличения, отвечают лучшим образцам оперативного искусства и занесены в учебники, по которым обучается молодое поколение.

Он выразил уверенность, что сотрудники органов госбезопасности сумеют не допустить дестабилизации общества, «как это было на заре становления суверенной Беларуси»:

— В те смутные годы после развала СССР чаша весов могла качнуться в любую сторону. В этом случае республику, вдобавок к постигшим ее бедам, ждали еще более жуткие социальные потрясения. Но благодаря профессионализму, в том числе силовых структур, специальных служб, нам удалось тогда направить ситуацию в спокойное русло и вплотную заняться насущными хозяйственными вопросами.

И прошелся по историческим вехам:

— Разведка и контрразведка во все времена были первостепенными государственными задачами. В авангарде сражающихся армий, в стане противника секретные агенты добывали ценнейшие сведения, выявляли шпионов, диверсантов, террористов и предателей. Особенно драматичным оказался XX век, кардинально изменивший судьбы мира.

… Чем глубже изучаешь историю, тем больше убеждаешься в том, что ее невозможно разделить на черное и белое, дать однозначные ответы на все вопросы. Вам, нам за прошлое наших спецслужб, чекистов стыдиться незачем. Нет никакой причины. Мы не жили в то время, не знали и сейчас не ощущаем нерв тех времен. А порочить историю легко и просто.

Но надо помнить, что история очень сильно платит за ее искажение. Наша армия, наши Вооруженные Силы, наши спецслужбы во все периоды нашей истории с достоинством выполняли свой долг, они были преданы присяге, дисциплине и порядку. Не было бы их — не было бы страны и не было бы нас при всех наших ошибках.

По его словам, сегодня перед нашими спецслужбами стоят новые задачи, и одна из главных — борьба с терроризмом. Отметил, что многие современные угрозы могут быть преодолены только сообща:

— КГБ Беларуси развивает практическое взаимодействие со службами десятков стран, прежде всего с нашей Россией, нашими постсоветскими республиками, другими государствами мира. Высокий уровень партнерства позволяет успешно проводить совместные мероприятия. На основании информации наших работников пресечен ряд попыток совершения терактов в России, некоторых европейских государствах, а также в нашей стране.

Лукашенко подчеркнул, что важная задача органов госбезопасности касается и экономического сектора:

— Все научные секреты, новейшие технологические разработки, стратегические объекты, такие как атомная станция, химические предприятия страны, должны стать предметом пристального внимания органов госбезопасности.

По его словам, КГБ сегодня является очень динамичной структурой, абсолютно открытой для новых идей:

— Сплав опыта и инноваций образует тот фундамент, который позволяет нашей спецслужбе совершенствоваться и уверенно смотреть в будущее. При этом главным ее достоянием всегда были и остаются люди, профессионалы с большой буквы, носители уникальных знаний и умений, а также исключительных личных качеств. Нынешнее поколение чекистов, принявшее эстафету у своих отцов и дедов, обладает этими достоинствами сполна и готово дать адекватный ответ на вызовы времени.

Отдельное поздравление Лукашенко адресовал супругам работников КГБ: «Без вас, верных боевых подруг, без вашего терпения, любви и поддержки у людей в погонах не было бы надежного тыла, а значит, и высоких результатов».