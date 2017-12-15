Сколько денег обещают членам БРСМ за участие в предвыборных пикетах

Наблюдателям кампании «Правозащитники за свободные выборы» из анонимных источников стала известна переписка на закрытом чате студентов экономического факультета БГУ.

Из сообщений в чате следует, что студентов активно приглашают участвовать в предвыборных пикетах по выдвижению в качестве отдельных кандидатов в депутаты. Причем, как следует из переписки, принять участие в пикете именно в качестве членов инициативных групп.

Установленная через социальные сети Юля Муштукова сообщает 29 участникам чата: «Доброе утро) Нужны 3 человека на предвыборный (выборы местного Совета депутатов) пикет к 12-00. Просто постоять в качестве члена инициативной группы часа 1.5-2. Освобождение на весь день + 15 р. (Рублей).»

Юля Муштукова является секретарем комитета БРСМ экономического факультета БГУ.

Эксперты кампании «Правозащитники за свободные выборы» отмечают, что данная информация свидетельствует о грубых нарушениях действующего избирательного законодательства.

Так, в соответствии с ч.8 ст. 48 Избирательного кодекса Республики Беларусь политические партии, другие общественные объединения, другие организации, граждане Республики Беларусь не вправе оказывать иную материальную помощь при подготовке и проведении выборов, референдума, кроме внесения денежных средств во внебюджетный фонд и в избирательные фонды кандидатов в депутаты.

Использование лицом, выдвигаемым в качестве кандидата в депутаты, денежных средств или другой материальной помощи в нарушение действующего законодательства влечет соответственно отказ в регистрации в качестве кандидата в депутаты или отмену решения о регистрации.

Надо отметить, что согласно ст. 48.1 Избирательного кодекса, избирательные фонды кандидатов в депутаты могут создаваться только после регистрации в качестве кандидата в депутаты.