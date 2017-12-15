Где работает экс-министр Лилия Ананич
Лилия Ананич, до сентября 2017 года возглавлявшая Министерство информации, трудится председателем Союза издателей и распространителей печати.
Об этом свидетельствует информация на сайте организации.
Союз издателей и распространителей печати создан в декабре 2006 года. Союз является некоммерческой организацией, учрежденной юридическими лицами.
В состав Союза входят все областные отделения «Белсоюзпечати», государственные и частные типографии, а также некоторые негосударственные издания с российским капиталом, в частности, «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», пишет «Наша Ніва».
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