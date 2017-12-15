Обвиняемая по делу «черных риелторов»: «24 года срока! Дайте мне расстрел»

Двое «черных риелторов» попросили отменить расстрел. Один из них повел себя в суде странно, сообщает TUT.BY.

В этом деле четверо обвиняемых: семейная пара Татьяна и Игорь Гершанковы, которых считают «мозговым центром» преступной группы — их обвиняют в убийствах, похищениях людей, мошенничестве и так далее. В этом же признали виновным их знакомого Семена Бережного. Еще одного мужчину, Бориса Колесникова, осудили за разбой и пособничество в сокрытии следов убийства.

На процессе в Верховном суде обвиняемые Гершанкова и Колесников (крайний справа) все так же прятали свое лицо. Двое других приговорены к казни. Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

Обвиняемая Татьяна Гершанкова указывала, что ее роль в этом деле преувеличена только потому, что она жена одного из фигурантов. Виноваты только эти двое.

— Мне дали 24 года и вменили шесть убийств, а я к ним отношения не имела и не участвовала! — быстро перечисляя статьи УК жаловалась фигурантка. — В чем был мой умысел? Я тогда могу нести ответственность за весь город Могилев! Готова хоть сейчас подписать что-нибудь и поменяться с парнями, дайте мне расстрел. Но 24 года срока! Те, кто детей убивает, столько не получают. В деле нет доказательств, что я кого-то убивала.

Выступление Семена Бережного вышло странным: показалось, что у него проблемы с психикой — или же симулирует.

— Я расстрела хочу. Пробовал, а ничего не получается, я вешался. Доктор постоянно дает таблетки от страха. Сколько раз ни пытался, а не могу.

— Но в жалобе вы просили смягчить наказание, — заметил один из судей.

— Нет, я хочу, чтобы меня убили. Вижу, что все здесь специально подстроено, — после паузы мужчина показал пальцем на прокурора Шерснева. — Я же вижу, что он был другой. Другая прическа… И судьи сначала одними голосами разговаривают, потом другими.

Сразу после этого адвокат взяла слово и попросила назначить ему психиатрическую экспертизу. Суд объявил перерыв до 14.00, за это время медики осмотрели Семена Бережного.

Позже судья объявил перерыв до 18 декабря — чтобы затребовать медицинские документы на Бережного из СИЗО.