«Блокировка «Белорусского партизана» — плевок на могилу Павла Шеремета».

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Еще одно «слово года». Теперь по версии Оксфордского словаря
Цифра дня. Сколько за три года «экономические» перечислили в бюджет, «благодаря КГБ»
Лукашенко считает, что чекистам незачем стыдиться «за прошлое наших спецслужб»
Сколько денег обещают членам БРСМ за участие в предвыборных пикетах
Милиция опубликовала фото женщины, которая похитила в метро кошелек
Где работает экс-министр Лилия Ананич
Обвиняемая по делу «черных риелторов»: «24 года срока! Дайте мне расстрел»
Депутат не поддержал инициативу Лукашенко: «Перестанут рожать больше»
Бастунец: Абурае пазасудовы характар блакавання «Белпартызана»
Экс-министру Улюкаеву вынесли жесткий приговор
Светлана Калинкина: «Белорусский партизан» предупреждений не получал»
«Я не ретроград». Гендиректор «Белавиа» объяснил, почему билеты не делают дешевыми
Мининформ ограничил доступ к сайту «Белорусский партизан»
Перебегала дорогу на красный? Lexus насмерть сбил молодую минчанку
Шапиро рассказал, что такое Родина
Погода на выходные: мокрый снег, местами до +4°С
Макаревич: «Откуда это неистребимое желание оставить после себя хоть какую-то какашечку?»
Специалисты рассказали, почему нельзя работать в свободное время
Планы не сработали. Как теперь расшевелить экономическую жизнь страны?
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Три короткие фразы Лукашенко, в которых вся суть белорусской экономики
Колю Лукашенко хотели наказать штрафам за драку во время хоккейного матча. Фотофакт
Пропасть, которая отделяет Лукашенко от других президентов
Фраза дня: «Я так понимаю, полноценные налоги в Беларуси платит врач, учитель, рабочий, менеджер»
Олимпийский чемпион: «Минск превратился в деревню, где хозяйничает примитивный контингент»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Что делать, если попал(-а) в ДТП?
«Трэба Лукашэнку сказаць, каб загнаў нас у хлеў ды запаліў»
Почему с Лукашенко многие не согласны по вопросу антиалкогольных мер
Пропасть, которая отделяет Лукашенко от других президентов
Новый глава Службы безопасности Лукашенко учился в ПТУ
«Всех колхозников на майнинг, всем дояркам по блокчейну!»
«Можете себе представить, чтобы притиснули в темном углу Лермонтова за недостаточно светлый образ кавказца?»
Digital Лукашенко: ожидания и реальность
Собчак побывала в аду
Реплика дня: «Даже если угрожать расстрелом на месте, люди не пойдут проходить техосмотр»
5 потрясающих видео о родителях, сделавших каминг-аут о своих детях
Киселев: «Готовьтесь к еще шести годам унылой кладбищенской стабильности»
Лукашенко встретился с «мамой Коли»? Фотофакт
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Оказывается, это так итальянцы советуют встречать 2018-й!
«Мисс Бум-Бум-2017»: 15 тысяч долларов за 100 сантиметров
Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
15.12.2017
Кирилл Иванов
«Блокировка «Белорусского партизана» — плевок на могилу Павла Шеремета»

«Салідарнасць» собрала реацию Байнета и лидеров мнений о блокировке сайта «Белорусский партизан».

Мининформ ограничил доступ к сайту «Белорусский партизан», объяснив это систематическим нарушением ресурсом законодательства о средствах массовой информации.

О том, что о блокировке популярного ресурса думают в журналистской среде, а также лидеры мнений и пользователи Байнета, — читайте в обзоре «Салідарнасці».

Дмитрий Растаев, журналист

«Блокировка «Белорусского партизана» — плевок на могилу Павла Шеремета».

Наталья Радина, редактор сайта charter97.org

«Декрет об IT-стране еще не подписан, но очередной шаг по уничтожению свободы слова даже в интернете уже сделан — Министерство информации заблокировало оппозиционный сайт «Белорусский партизан».

По нашей информации, в ближайшее время в Беларуси планируется блокировка других независимых сайтов.

Режим Лукашенко уже подпадал под санкции за репрессии против журналистов и блокировку независимых сайтов. Теперь же он решил попробовать объявить войну интернет-журналистам снова. За преследование независимых СМИ будут введены новые санкции, и ни один инвестор не вложит ни копейки в белорусский «цифровой» ГУЛАГ».

Светлана Калинкина: «Белорусский партизан» предупреждений не получал»

Сопредседатели «Говори правду» Андрей Дмитриев и Татьяна Короткевич выступили со специальным заявлением:

««Говори правду» выступает решительно против блокировки сайта «Белорусский партизан». Мы призываем Министерство информации и редакцию сайта начать переговоры, чтобы отменить данное решение.

Мы уверены, блокировка известного общественно-политического сайта ограничивает свободу слова и возможность граждан Беларуси получать информацию из разных источников, наносит удар по имиджу Республики Беларусь и делает информационное поле еще более уязвимым для внешних атак.

В случае, если на сайте размещены материалы, которые противоречат законодательству Республики Беларусь, сотрудники Министерства информации могут указать на них редакции сайта для того, чтобы они были сняты в соответствии с правовыми нормами».

Бастунец: Абурае пазасудовы характар блакавання «Белпартызана»

От себя лично Андрей Дмитриев написал на своей странице в Facebook следующее:

«Основатель сайта Паша Шеремет всегда давал право высказаться на нем всем желающим. Не важно, ты против власть или за. За это его много критиковали. Он был уверен, что сила в том, чтобы разные мнения сталкивались, люди учились слышать других и отстаивать свои позиции.

Теперь, когда информационная война – это уже факт и, независимо от нашего желания, мы ее участники, очевидно, насколько он был прав! На информационном фронте союзниками часто становятся те, кто является оппонентами в политике. Как это было недавно в связи с жиром на НТВ.

Стерилизованное и кастрированное информационное пространство гораздо легче атаковать и побеждать. Поэтому, принимая решение о блокировке того или иного СМИ, нужно всегда думать, а кто будет вместо них? Уверяю вас, ответ вам не понравится».

Петр Кузнецов, редактор сайта «Сильные новости»

«Блокировка независимых новостных интернет-ресурсов – это как раз то, что нужно, чтобы убедить всех в серьезности намерений стать IT-страной. Конкретно прямо то, что доктор прописал».

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«На БТ одна правда: и по 1000 рублей, и о рабочих местах, все самое честное и правдивое. Остальные сайты скоро в РБ закроют. Нечего холопами знать, что где делается».

«Пролистал и ничего дикого не нашел. Странно».

«Вспоминаю слова президента – мы научились бороться в интернете. Живой пример борьбы».

«Ничего, что эту блокировку может обойти любой школьник двоечник?»

«Надо будет пойти почитать, что там за запрещенные материалы».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:14)
Главное
«Блокировка «Белорусского партизана» — плевок на могилу Павла Шеремета»
«Не Сечин посадил Улюкаева. Его посадил Путин»
Как власти сослали блогера в лес – подальше от людей
«Можно закрывать завод сразу». Белорусский Geely стоит дороже, чем ожидалось
Кашмарныя архіўныя дадзеныя пра 1937 год у Беларусі
Год «безвиз»: «Нужно идти с супердорогой рекламой на Euronews и National Geographic»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY