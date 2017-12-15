«Салідарнасць» собрала реацию Байнета и лидеров мнений о блокировке сайта «Белорусский партизан».

Мининформ ограничил доступ к сайту «Белорусский партизан», объяснив это систематическим нарушением ресурсом законодательства о средствах массовой информации.

О том, что о блокировке популярного ресурса думают в журналистской среде, а также лидеры мнений и пользователи Байнета, — читайте в обзоре «Салідарнасці».

Дмитрий Растаев, журналист

«Блокировка «Белорусского партизана» — плевок на могилу Павла Шеремета».

Наталья Радина, редактор сайта charter97.org

«Декрет об IT-стране еще не подписан, но очередной шаг по уничтожению свободы слова даже в интернете уже сделан — Министерство информации заблокировало оппозиционный сайт «Белорусский партизан».

По нашей информации, в ближайшее время в Беларуси планируется блокировка других независимых сайтов.

Режим Лукашенко уже подпадал под санкции за репрессии против журналистов и блокировку независимых сайтов. Теперь же он решил попробовать объявить войну интернет-журналистам снова. За преследование независимых СМИ будут введены новые санкции, и ни один инвестор не вложит ни копейки в белорусский «цифровой» ГУЛАГ».

Светлана Калинкина: «Белорусский партизан» предупреждений не получал»

Сопредседатели «Говори правду» Андрей Дмитриев и Татьяна Короткевич выступили со специальным заявлением:

««Говори правду» выступает решительно против блокировки сайта «Белорусский партизан». Мы призываем Министерство информации и редакцию сайта начать переговоры, чтобы отменить данное решение.

Мы уверены, блокировка известного общественно-политического сайта ограничивает свободу слова и возможность граждан Беларуси получать информацию из разных источников, наносит удар по имиджу Республики Беларусь и делает информационное поле еще более уязвимым для внешних атак.

В случае, если на сайте размещены материалы, которые противоречат законодательству Республики Беларусь, сотрудники Министерства информации могут указать на них редакции сайта для того, чтобы они были сняты в соответствии с правовыми нормами».

Бастунец: Абурае пазасудовы характар блакавання «Белпартызана»

От себя лично Андрей Дмитриев написал на своей странице в Facebook следующее:

«Основатель сайта Паша Шеремет всегда давал право высказаться на нем всем желающим. Не важно, ты против власть или за. За это его много критиковали. Он был уверен, что сила в том, чтобы разные мнения сталкивались, люди учились слышать других и отстаивать свои позиции.

Теперь, когда информационная война – это уже факт и, независимо от нашего желания, мы ее участники, очевидно, насколько он был прав! На информационном фронте союзниками часто становятся те, кто является оппонентами в политике. Как это было недавно в связи с жиром на НТВ.

Стерилизованное и кастрированное информационное пространство гораздо легче атаковать и побеждать. Поэтому, принимая решение о блокировке того или иного СМИ, нужно всегда думать, а кто будет вместо них? Уверяю вас, ответ вам не понравится».

Петр Кузнецов, редактор сайта «Сильные новости»

«Блокировка независимых новостных интернет-ресурсов – это как раз то, что нужно, чтобы убедить всех в серьезности намерений стать IT-страной. Конкретно прямо то, что доктор прописал».

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«На БТ одна правда: и по 1000 рублей, и о рабочих местах, все самое честное и правдивое. Остальные сайты скоро в РБ закроют. Нечего холопами знать, что где делается».

«Пролистал и ничего дикого не нашел. Странно».

«Вспоминаю слова президента – мы научились бороться в интернете. Живой пример борьбы».

«Ничего, что эту блокировку может обойти любой школьник двоечник?»

«Надо будет пойти почитать, что там за запрещенные материалы».