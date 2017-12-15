Депутат не поддержал инициативу Лукашенко: «Перестанут рожать больше»

Депутат Палаты представителей Игорь Мартынов не поддержал предложение главы государства не призывать в армию единственного ребенка в семье.

– Если давать отсрочку от армии единственному сыну, многие просто перестанут рожать больше, – заявил «СБ. Беларусь сегодня» член Постоянной комиссии по национальной безопасности.

Ранее после трагедии с Александром Коржичем в Печах глава Беларуси предложил проанализировать практику прошлого, когда молодых людей, если они были единственными детьми в семье, могли и не призывать в армию.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели в Печах еще одного солдата