Экс-министру Улюкаеву вынесли жесткий приговор

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима.

Ему также назначен штраф в размере взятки — 130 миллионов рублей (размер взятки — 2 миллиона долларов). Помимо этого Улюкаеву на восемь лет запретили занимать руководящие должности, сообщает Медуза.

Обвинение просило приговорить Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 500 миллионов рублей.

Алексей Улюкаев в наручниках после приговора. Фото ТАСС

Суд подтвердил позицию следствия, что в 2016 году Улюкаев потребовал от Сечина взятку за одобрение сделки по покупке «Башнефти». Бывшего министра задержали в офисе «Роснефти» при получении денег.

Сам Улюкаев свою вину отрицает. Он заявил, что никто кроме Сечина не слышал слов о якобы требовании взятки. Улюкаев также настаивает, что не знал о содержимом сумки с деньгами, которую он получил от Сечина. Бывший министр намерен добиваться расследования провокации взятки.

Ранее в последнем слове Алексей Улюкаев заявил: «10 лет строгого режима для человека 62 лет не сильно отличаются от смертного приговора».

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