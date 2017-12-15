Светлана Калинкина: «Белорусский партизан» предупреждений не получал»

15 декабря один из самых популярных белорусских сайтов «Белорусский партизан» перестал открываться. Выяснилось, что его заблокировали по решению Министерства информации «за публикацию запрещенной информации».

Какие статьи «Белпартизана» нарушают, по мнению чиновников законодательство, пока неизвестно.

– Началось все еще вчера, 14 декабря. Пользователи «Атлант Телеком» писали, что не могут открыть наш сайт. А 15 декабря выяснилось, что «Партизан» заблокирован Мининформом, — рассказала «Нашей Ніве» журналистка Светлана Калинкина, соосновательница «Белорусского партизана».

— Причем, мы не знаем, за что нас заблокировали. Никаких предупреждений «Белорусский партизан» не получал, после блокировки также не было никаких объяснений со стороны чиновников, какие из статей и что нарушили».

На ресурсе размещена инструкция, как обойти блокировку сайта.

– Друзья, если доступ к сайту «Белорусского партизана» ограничил ваш провайдер, подписывайтесь на нас в социальных сетях, – призывает редакция.

Твиттер: https://twitter.com/belpartisan

Фэйбсук: www.facebook.com/belaruspartisan.org

Также предлагается прочитать инструкцию, как обходить блокировку сайта: «Это просто и вы легко это сделаете».