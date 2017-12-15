Как власти сослали блогера в лес – подальше от людей

Попав в число неблагонадежных, блогер Андрей Паук два года не мог трудоустроиться. В отчаянии он вышел на площадь с плакатом, за что получил штраф. Но вскоре ему нашли и работу.

Андрей Паук на новом рабочем месте в лесу

Рабочий день Андрея Паука из поселка Октябрьский Гомельской области начинается в 8 часов утра. Автобус местного «Лесхоза» увозит его за 15 километров от райцентра на лесную делянку, где нет мобильной связи. Домой его забирают после 16.00 часов, а работать приходится даже в субботу.

Автор блога «Рудобельская показуха» попал в лесники после жеста отчаяния - потеряв надежду на трудоустройство, что, по его словам, было местью властей за его активность в социальных сетях, Андрей Паук вышел на центральную площадь поселка Октябрьский с плакатом: «Возьмите Паука на работу».

Районный суд 19 сентября наказал Паука штрафом в 10 базовых величин (100 евро) за нарушение порядка проведения массового мероприятия, посчитав перформанс одиночным пикетом. Теперь блогер пытается доказать неправомерность штрафа на международном уровне - пройдя все ступени обжалования в Беларуси, он в начале ноября подал жалобу в Комитет ООН по правам человека. Сейчас она находится на рассмотрении.

Неожиданная популярность

Андрей Паук стал знаменитым пять лет назад, когда интернет взорвал видеоролик «Я из деревни», набравший за неделю полтора миллиона просмотров в YouTube. В клипе юная пионерка Ксения Дегелько читала рэп на патриотическую тему. С этим номером она должна была представлять Октябрьский район на идеологическом конкурсе «Я лидер». Байнет быстро разобрал текст песни на мемы. «Долой мини-юбки, короткое, узкое, теперь покупать будем все белорусское», «Скажем спасибо за хлеб на полях и за хорошую жизнь в деревнях» - эти фразы стали темами фотожаб и карикатур.

По словам Паука, песня с самого начала была с издевкой, но государственные идеологи тогда этого не поняли.

Как относиться к внезапной популярности, никто не знал, вспоминает Андрей Паук. Тогда он работал в местном Центре творчества молодежи и готовил выступление Ксении. Вначале он раздавал интервью белорусским госканалам, журналисты которых зачастили в глубинку и нахваливали песню. А белорусские демократические активисты выступали с критикой патриотического ролика.

Пиком популярности стал звонок в райисполком из редакции одного из российских федеральных телеканалов с вопросом, как связаться с автором песни. Но как только журналисты заговорили о читавшейся между строк сатире на белорусские реалии, отношение к нему изменилось.

Пауку неофициально сообщили, что он и директор будут уволены. Правда, никто не мог сказать за что, вспоминает Андрей Паук, ведь текст фактически состоял из набора популярных в Беларуси лозунгов, а в нелояльности к белорусскому режиму он замечен не был. К тому же, продолжает Паук, считать его автором песни не совсем верно. Готовя номер, он лишь записал и зарифмовал идеи, предложенные начальством. Например, строчка «Постройте в Октябрьском Ледовый дворец для наших юных и храбрых сердец» не его авторства.

Месть за блог

В центре творчества Андрей Паук продержался еще два года, но в 2014 году с ним не продлили контракт. Блогер тогда решил стать предпринимателем и лишь в тот момент понял, что значит ярлык «оппозиционера», который тогда против его воли навесили на него власти. (Уже после скандала с песней Паук вступил в оппозиционную Объединенную гражданскую партию и сейчас состоит в ее рядах. - Ред.).

«В течение года мне то давали помещения для работы, то неожиданно отбирали под надуманными предлогами», - вспоминает Андрей Паук.

Андрей Паук сейчас работает лесником

Такое отношение к себе он считает местью за его блог «Рудобельская показуха» в социальных сетях. Рудобелка - это старинное название поселка, переименованного в Октябрьский, объясняет он. А когда Паук придумывал свой проект, само собой на ум пришло слово «показуха» - символ всего, что происходит в белорусской глубинке. После хайпа с Ксенией Дегелько этот маленький региональный блог стал известен далеко за пределами района. Ежедневно на его страничку заходит 14 тысяч пользователей, а это вдвое больше, чем население самого райцентра.

С одной стороны, говорит Андрей Паук, популярность тешит его самолюбие, но с другой, у него двое детей, а два последних года приходилось жить только на зарплату жены. К тому же нужно выплачивать кредит, взятый молодой семьей на покупку квартиры - этот долг лег на плечи родителей.

В лес, подальше от людей

Поэтому Андрей Паук и решил выйти с плакатом на площадь. Многие подумали, что это очередной пиар-ход, говорит блогер, но на самом деле в местный центр занятости он безуспешно ходил, как на работу, с момента ликвидации предпринимательской регистрации. Он, выпускник биофака БГУ, готов был работать даже уборщиком, но и такого места для него не нашлось.

Штраф за стояние с плакатом его возмутил. Но больше всего удивили дальнейшие события: через три дня Андрея Паука срочно вызвали в центр занятости и предложили вакансию лесника с зарплатой в 450 рублей (около 195 евро), что для Октябрьского считается редкой удачей. Андрей согласился, потому что других вакансий не было.

Свои лесные владения Андрей согласился показать корреспонденту DW.

Для этого нужно было надеть резиновые сапоги и хорошо утеплиться. Дресс-код, признает блогер, поменялся - вместо костюма и туфель он теперь носит робу и несколько слоев грубой одежды. В день проходит несколько десятков километров по лесу и болотам, куда добраться может только тяжелая техника. Его задача выявлять деревья, зараженные короедом, и помечать на карте участки для срочных вырубок.

Не добились своего

Гомельский правозащитник Леонид Судаленко, помогавший блогеру опротестовать штраф в ООН, считает, что власти намеренно сослали Андрея Паука в лес, чтобы он находился подальше от людей и компьютера. С юридической точки зрения, говорит он, государство не ограничивает возможности активиста заниматься блогерством, но на практике для этого остается лишь ночь. А значит, опрос граждан провести он уже не может, так же, как и задать неудобные вопросы чиновникам по горячей линии.

Однако сдаваться Андрей Паук не собирается. Получив штраф, он подал заявления в Гомельский и Минский облисполкомы с просьбой разъяснить, будет ли считаться пикетом признание в любви к собственной жене, если он выйдет на площади этих городов с таким плакатом. И ответы получены, говорит блогер:

«В Гомеле признаваться в любви можно, а в Минске те же действия трактуются, как несанкционированная акция - такой абсурд».

Жена блогера Ольга признается, что жить с таким активным человеком сложно, однако она поддерживает мужа. Именно нестандартность его мышления, признается она, когда-то и заставила обратить на него ее внимание. Что же касается реалий глубинки, то они для всех одинаковы.

«Я понимаю, что завтра это может случиться и со мной», - говорит Ольга Паук.