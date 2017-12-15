«Я не ретроград». Гендиректор «Белавиа» объяснил, почему билеты не делают дешевыми

Гендиректор авиакомпании «Белавиа» Анатолий Гусаров в интервью TUT.BY ответил на злободневный вопрос.

— Дешевые безбагажные билеты на каждом рейсе были бы удобны для пассажиров, которые путешествуют налегке…

— Сегодня мы не можем применять тариф для полетов без багажа, потому что это запрещено нашим Воздушным кодексом. Хотя некоторые авиакомпании к нам так летают, хотя это не совсем правильно с точки зрения белорусского законодательства.

По безбагажному тарифу мы обращались в наши авиационные власти, просим изменить Воздушный кодекс. Ведь это правильно: если я лечу без багажа и мне не нужно никакое питание, то билет для меня может стоить десять евро. Для авиакомпании экономической выгоды тут никакой, но с точки зрения рекламы можно и за пять евро продать два билета на рейс.

Но нужна какая-то грань по стоимости билета. Ведь каждый рейс чего-то стоит: взлет-посадка в аэропортах, аэронавигационное обслуживание, топливо. Поэтому совсем дешевым билет не будет, все-таки мы не благотворительностью тут занимаемся.

68-летний Анатолий Гусаров также заявил, что не считает себя ретроградом.

— К ребрендингу я долго склонялся. И только когда увидел самолет в новой ливрее вживую, понял, как здорово все получается. Я вообще очень сложно привыкаю к новому. Хотя, думаю, нельзя сказать, что я ретроград и торможу развитие.

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