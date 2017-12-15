Мининформ ограничил доступ к сайту «Белорусский партизан»

Министерство информации объяснило свои действия в отношении belaruspartisan.org.

Решение об ограничении доступа принято на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 511 закона «О средствах массовой информации».

– Данное решение принято по результатам мониторинга этого ресурса, который выявил систематическое нарушение законодательства о средствах массовой информации. На указанном информационном ресурсе, размещенном за пределами национального сегмента сети Интернет, регулярно размещаются материалы, в которых содержится запрещенная информация, – говорится в заявлении Министерства информации.

Ведомство обращает внимание всех субъектов информационной сферы, в том числе представителей иностранных СМИ, аккредитованных на территории Беларуси, на необходимость неукоснительного соблюдения законодательства о средствах массовой информации.

Читатели «Белорусского партизана» стали сообщать о проблемах с доступом к сайту вечером 14 декабря. Зайти на интернет-ресурс не могли абоненты нескольких провайдеров.