.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Бастунец: Абурае пазасудовы характар блакавання «Белпартызана»
Экс-министру Улюкаеву вынесли жесткий приговор
Светлана Калинкина: «Белорусский партизан» предупреждений не получал»
«Я не ретроград». Гендиректор «Белавиа» объяснил, почему билеты не делают дешевыми
Мининформ ограничил доступ к сайту «Белорусский партизан»
Перебегала дорогу на красный? Lexus насмерть сбил молодую минчанку
Шапиро рассказал, что такое Родина
Погода на выходные: мокрый снег, местами до +4°С
Макаревич: «Откуда это неистребимое желание оставить после себя хоть какую-то какашечку?»
Специалисты рассказали, почему нельзя работать в свободное время
Планы не сработали. Как теперь расшевелить экономическую жизнь страны?
Почему белорусам в 2018-м урезали длинные выходные
«Да, я сюда пришел незаконно!» На пресс-конференцию к Путину пробрался директор мурманского рыбокомбината
Стало известно имя человека, который предоставил 2 миллиона долларов для передачи Улюкаеву
Житель Жодино отомстил за дочь и застрелил своего знакомого
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Три короткие фразы Лукашенко, в которых вся суть белорусской экономики
Колю Лукашенко хотели наказать штрафам за драку во время хоккейного матча. Фотофакт
Пропасть, которая отделяет Лукашенко от других президентов
Фраза дня: «Я так понимаю, полноценные налоги в Беларуси платит врач, учитель, рабочий, менеджер»
Олимпийский чемпион: «Минск превратился в деревню, где хозяйничает примитивный контингент»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Трэба Лукашэнку сказаць, каб загнаў нас у хлеў ды запаліў»
Почему с Лукашенко многие не согласны по вопросу антиалкогольных мер
Пропасть, которая отделяет Лукашенко от других президентов
Новый глава Службы безопасности Лукашенко учился в ПТУ
«Всех колхозников на майнинг, всем дояркам по блокчейну!»
«Можете себе представить, чтобы притиснули в темном углу Лермонтова за недостаточно светлый образ кавказца?»
Digital Лукашенко: ожидания и реальность
Собчак побывала в аду
Реплика дня: «Даже если угрожать расстрелом на месте, люди не пойдут проходить техосмотр»
5 потрясающих видео о родителях, сделавших каминг-аут о своих детях
Как на самом деле обстоят дела на заводе, который похвалил глава «Беллегпрома»
Киселев: «Готовьтесь к еще шести годам унылой кладбищенской стабильности»
Лукашенко встретился с «мамой Коли»? Фотофакт
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Оказывается, это так итальянцы советуют встречать 2018-й!
«Мисс Бум-Бум-2017»: 15 тысяч долларов за 100 сантиметров
Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
15.12.2017
Перебегала дорогу на красный? Lexus насмерть сбил молодую минчанку

В ГАИ Минска подтвердили, что 22-летняя девушка-пешеход погибла, сообщает ABW.BY.

– В 07.40 26-летний водитель автомобиля Lexus двигался по улице Селицкого со стороны Партизанского проспекта в сторону промзоны Шабаны. На перекрестке с улицей Бачило на пешеходном переходе сбил пешехода - 22-летнюю девушку, которая по предварительной информации перебегала дорогу на красный сигнал светофора справа налево относительно движения авто.

Пешеход скончалась на месте происшествия. По внешним признакам водитель трезвый, техосмотр транспортного средства пройден, зимние шины установлены, – сообщили в ГАИ.

— Водитель сидел в машине, закинув голову назад, — рассказал очевидец-пользователь auto.onliner.by.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3 (оценок:3)
Главное
«Привет, либерализация!» Как минские чиновники борются с безработицей «письмами счастья»
Что случилось в Жодино, где пенсионер застрелил знакомого
Год «безвиз»: «Нужно идти с супердорогой рекламой на Euronews и National Geographic»
Снится Калифорния в промозглый зимний день…
«Можно закрывать завод сразу». Белорусский Geely стоит дороже, чем ожидалось
Как власти сослали блогера в лес – подальше от людей
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY