Перебегала дорогу на красный? Lexus насмерть сбил молодую минчанку

В ГАИ Минска подтвердили, что 22-летняя девушка-пешеход погибла, сообщает ABW.BY.

– В 07.40 26-летний водитель автомобиля Lexus двигался по улице Селицкого со стороны Партизанского проспекта в сторону промзоны Шабаны. На перекрестке с улицей Бачило на пешеходном переходе сбил пешехода - 22-летнюю девушку, которая по предварительной информации перебегала дорогу на красный сигнал светофора справа налево относительно движения авто.

Пешеход скончалась на месте происшествия. По внешним признакам водитель трезвый, техосмотр транспортного средства пройден, зимние шины установлены, – сообщили в ГАИ.

— Водитель сидел в машине, закинув голову назад, — рассказал очевидец-пользователь auto.onliner.by.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».