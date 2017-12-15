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15.12.2017
Салiдарнасць
«Можно закрывать завод сразу». Белорусский Geely стоит дороже, чем ожидалось

СМИ узнали официальные цены на модельный ряд Geely белорусского производства.

Базовая версия «паркетника» Geely Atlas стартует с отметки 17 600 долларов, пишет AUTO.TUT.BY. При этом комплектация Standart по-прежнему выглядит скудно: механические зеркала, радио, кондиционер, две подушки безопасности. Под капотом — двухлитровый бензиновый мотор в сочетании с механической коробкой передач. Привод — передний.

В версии Comfort за 19 850 долларов появляются литые диски, датчики парковки сзади, кожаное рулевое колесо с кнопками мультимедиа, системы помощи при спуске и подъеме, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном.

Версия с АКП оснащается только 2,4-литровым мотором и будет стоить минимум 20 850 долларов. В списке оснащения будет еще и круиз-контроль. Полноприводный вариант с «автоматом» в комплектации Comfort обойдется в 22 900 долларов.

Топовая версия Flagship стоит 26 300 долларов, что существенно выше обещанного потолка в 25 тысяч долларов. Впрочем, в установленный президентом лимит для чиновников в 25 тысяч евро топовый Atlas вписывается, так что можно предполагать, что за бюджетные деньги будут заказывать как раз его.

В модельном ряду по-прежнему остается большой седан Emgrand GT, но он, скорее всего, будет поставляться только под заказ.

И хотя со стороны белорусов интерес к автомобилям большой, пока остается ждать снижения цен и, конечно, обещанной Лукашенко программы поддержки в виде «вкусных» кредитов на покупку.

Abw.by отмечает: нужно иметь в виду, что озвученный прайс-лист имеет одну важную сноску: «Цены рекомендованы для юридических лиц». А это значит, что надежда на то, что цены для физлиц будут все-таки чуточку гуманнее, еще жива.

Как пользователи отреагировали на объявленные цены? Позитивные комментарии отыскать непросто.

«Я вот не понимаю, почему все говорят дорого. Это самый дешевый нормальный кроссовер!!! В статике вполне приятный авто. На ходу очень хочу проверить, надеюсь в воскресенье можно утроить тест-драйв. Я понимаю, что это не Тойота, да и кто ездит на ней за руль его, наверное, не пересядет (другой взгляд на авто). Но, например, с корейца или немца, вполне! Вот на Embgrand GT цена завышена точно», – пишут на abw.by.

Но абсолютное большинство пользователей такое мнение не разделяют.

«Это провал для Джили, можно закрывать завод сразу».

Из комментариев на auto.onliner.by:

«Цены как у Тойоты...»

«Ахахахххх. Не 17 тыс., а аж 17,6-26,3. Блин, управленцы, вы хоть понимаете, что за эти деньги можно купить японскую, немецкую, французскую, корейскую машину, пусть и собранную в России, но с мировым именем, проверенную и ликвидную».

«Тушите свет!!! С такими ценами это провал!!!»

Из комментариев на talks.by:

«Нормальные мозги сначала думают о массовом производстве бюджетных моделей, а потом расширяют линейку в сторону премиум класса, а тут опять с ног на голову. Китайцы, наверное, ржут в сторонке над убогими».

«В общем 22к за более менее нормальную комплектацию ))) Спасибо, я лучше куплю проверенного японца и посмотрю лет через пять, что у вас выйдет с этими авто».

«В моей 17-летней BMW комплектация намного лучше. А уж за 18 тысяч можно взять вообще отличную машину».

«Не понимаю, на что они рассчитывают. Что все поверят в качество и начнут отказываться от японцев и немцев и пересядут на аналогичных по цене китайцев?»

«Мертворожденное...»

«Это фиаско, господа!»

«Набрали кредитов и вбухали кучу денег, но провалили: деревообработку, цементные заводы, с/х, АЭС (куда девать лишнее электричество?), сейчас одной рукой пытаются построить электрозаправки и привлечь к развитию элетротранспорта, а другой строят завод автомобильный. Где логика?»

«Обычно вкусные кредиты датирует производитель, а у Джили, скорее всего, будет датироваться из бюджета, то есть из нашего кармана».

«У них как такового бизнес плана и бизнес стратегии нету?»

«Купи Geely - толкни страну вперёд ! Да простит меня Слепаков за переделку цитаты его песни».

«Geely будут складировать между рядами МТЗ. Беларусь не резиновая - место экономить надо».

 
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