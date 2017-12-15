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Спорт
15.12.2017
Салiдарнасць
Шапиро рассказал, что такое Родина

Председатель Федерации хоккея Беларуси напутствовал хоккеистов из молодежной сборной торжественной речью.

— Дорогие друзья! В скором времени вы отправитесь защищать честь нашей Родины. А что такое Родина? В первую очередь — это папа и мама, брат, сестра, это друзья и соседи, это наш десятимиллионный народ, это наша земля, которая пропитана кровью отцов и дедов. Беларусы всегда славились силой своего характера.

В истории нашей страны было немало войн. К счастью, сегодня мы живем в мирное время. Однако совсем скоро вас ждет хоккейная битва, которую вы должны пройти достойно. Вы будете представлять Беларусь всему миру. По игре, которую вы продемонстрируете, будут судить о нашей стране, о силе духа, о характере белорусов. Мы все будем вас поддерживать. Я искренне хочу пожелать вам хорошей спортивной карьеры.

Думаю, что пройдут годы, и из вас вырастут настоящие хоккейные звезды. Пусть турнир пройдет без травм. Здоровья и удачи вам. Сегодня вы представляете Беларусь в элите мирового молодежного хоккея. Это высочайшая ответственность и честь. За вами будущее. Побед вам, мужики! — сказал экс-глава Минщины Семен Шапиро, сообщает hockey.by.

Молодежная сборная Беларуси готовится к чемпионату мира в элитном дивизионе. Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в Баффало (США).

 
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