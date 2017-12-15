Обозреватель «Новой газеты» Ирина Петровская пишет, как российское журналистское сообщество аплодировало словам своего президента.

Предлагаем избранное из большого обзора, посвященного 13-й пресс-конференции Владимира Путина:

«Меж тем заметно, что Путин устал. Прежней легкости, с которой он вопросы щелкал как орехи, уже нет. Лицо покраснело и заблестело от пота, но паузы, чтобы к президенту мог подойти гример с пудрой, на таких мероприятиях не предусмотрено (тем, кто придумал оранжево-розовый задник, с которым почти сливается президентское лицо, надо бы руки оторвать). Журналисты в зале все еще надеются получить слово, поэтому после каждого ответа поднимают крик, размахивают плакатами и всеми силами стараются обратить на себя внимание.

Фото Артем Сизов, Газета.Ru

Через три часа после начала Песков предоставляет слово двум женщинам в красном — Татьяне Фельгенгауэр с «Эха Москвы» и вскоре — Ксении Собчак. Первая говорит об избирательном российском правосудии, неоправданно жестоком к одним (Олег Навальный, Серебренников, Малобродский) и поразительно деликатным к другим (Сечин, например, игнорирующий повестки в суд). Путин, кажется, разозлен и, как всегда, отсылает всех недовольных в суд, самый справедливый и гуманный в мире. У Ксении Собчак на плакатике написано «Против всех». «Я против несменяемости власти», — говорит она, и Путин недобро усмехается: «Я так и знал».

«Быть оппозиционером в России — значит, что тебя либо убьют, либо посадят, — говорит Собчак, упоминая фиктивные уголовные дела против Алексея Навального. — Неужели власть боится честной конкуренции?»

Путин заметно раздражен: «Вы идете под лозунгом «Против всех», а что вы предлагаете для решения проблем?» Коллеги Собчак подобострастно аплодируют. «Те, кого вы назвали, — это Саакашвили в российском варианте. Вы хотите майданов у нас в стране? Я уверен, абсолютное подавляющее большинство граждан России не хочет и не допустит этого». Журналистское сообщество снова аплодирует словам своего президента».