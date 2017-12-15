Погода на выходные: мокрый снег, местами до +4°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

15 декабря ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный порывистый. Температура воздуха во второй половине дня повысится до 0..+5°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем — падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

16 декабря ночью на большей части территории, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Местами ожидается гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем -2..+4°С.

17 декабря в отдельных районах пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Местами на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем -3..+2°С.