Макаревич: «Откуда это неистребимое желание оставить после себя хоть какую-то какашечку?»

Известный российский музыкант рассуждает о насущном.

«Откуда, интересно, у человека такая жажда посмертной славы? Слушайте, если человек религиозен, он готовит себя к загробной жизни. Но к земной памяти это не имеет никакого отношения! Если человек тщеславен — он заботится о славе прижизненной. Но потом-то чего? Откуда это неистребимое желание оставить после себя хоть какую-то какашечку?», — пишет Андрей Макаревич у себя в Facebook.