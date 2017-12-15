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В мире
15.12.2017
Специалисты рассказали, почему нельзя работать в свободное время

Люди, смешивающие работу и отдых, чаще страдают от истощения.

Кроме того, у них снижен уровень благополучия. Это показало новое исследование, проведенное психологами из Университета Цюриха. В нем приняли участие около 2000 мужчин и женщин (средний возраст - 42 года), со ссылкой на The Daily Mail пишет newsru.com.

Участники работали в разных сферах. 7 из каждых 10 были женаты. 50% работали 40 часов в неделю или больше. Добровольцы ответили на ряд вопросов о границе между работой и личной жизнью. К примеру, участники рассказали, часто ли они работали дома, в выходные и думали о работе во время отпуска. Также ученые оценили уровень благополучия добровольцев.

Исследователи обнаружили: участники, у которых отсутствовала четкая граница между работой и отдыхом, чаще сталкивались с истощением и снижением уровня благополучия. Они реже участвовали в мероприятиях, помогающих расслабиться и отдохнуть от работы. По словам специалистов, из-за этого повышаются уровни стресса и тревоги.

 
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