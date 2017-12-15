Планы не сработали. Как теперь расшевелить экономическую жизнь страны?

Почему инвесторы не клюнули на плановую приватизацию.

14 декабря парламентарии приняли в первом чтении поправки в закон о приватизации. Из действующего закона исключены положения, определяющие полномочия и порядок утверждения соответствующих планов по приватизации и преобразованию госпредприятий в открытые акционерные общества.

— Жизнь показала, что существующий порядок себя не оправдал. Эти планы не срабатывают, — заявил журналистам зампредседателя парламентской комиссии по экономической политике Леонид Брич.

Экономист Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук рассказал Завтра твоей страны о том, почему плановая приватизация госпредприятий не удалась.

— На мой взгляд, основная причина того, что даже при большом желании властей эта цель не будет в скором времени достигнута, заключается в огромном объеме долгов, накопленных данными предприятиями, — подчеркивает эксперт.

В такой ситуации ждать притока инвесторов не приходится: во многих случаях трудно оценить, смогут ли эти предприятия самостоятельно справиться с обслуживанием накопленных долгов.

Кроме того, говорит экономист, сегодня власть не демонстрирует четкой готовности проводить приватизацию:

— Продажи госпредприятий нет в списке приоритетов властей. И жизнь как раз таки показывает, что приватизация происходит лишь тогда, когда государству срочно нужны деньги, а инвестор при этом предлагает привлекательные условия. Но это точечные и уникальные ситуации. Например, продажа Белтрансгаза или velcom, — напоминает эксперт.

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