.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Макаревич: «Откуда это неистребимое желание оставить после себя хоть какую-то какашечку?»
Специалисты рассказали, почему нельзя работать в свободное время
Планы не сработали. Как теперь расшевелить экономическую жизнь страны?
Почему белорусам в 2018-м урезали длинные выходные
«Да, я сюда пришел незаконно!» На пресс-конференцию к Путину пробрался директор мурманского рыбокомбината
Стало известно имя человека, который предоставил 2 миллиона долларов для передачи Улюкаеву
В употреблении допинга заподозрили 300 российских спортсменов
Эстонец сбежал в Беларусь от польской полиции
Четыре истории о том, как белорусы потеряли свои биткоины
Власти отказались от «масштабного сокращения» персонала Беларусбанка
Странный Дед Мороз на «Линии Сталина». Фотофакт
Житель Жодино отомстил за дочь и застрелил своего знакомого
Шушкевич: Государственные деньги пожирают структуры, которые наводят страх на людей
Мама солдата добивается, чтобы сына комиссовали: «У него нет селезенки». Военкомат: орган есть
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Три короткие фразы Лукашенко, в которых вся суть белорусской экономики
Колю Лукашенко хотели наказать штрафам за драку во время хоккейного матча. Фотофакт
Пропасть, которая отделяет Лукашенко от других президентов
Фраза дня: «Я так понимаю, полноценные налоги в Беларуси платит врач, учитель, рабочий, менеджер»
Олимпийский чемпион: «Минск превратился в деревню, где хозяйничает примитивный контингент»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Почему с Лукашенко многие не согласны по вопросу антиалкогольных мер
Новый глава Службы безопасности Лукашенко учился в ПТУ
«Всех колхозников на майнинг, всем дояркам по блокчейну!»
«Можете себе представить, чтобы притиснули в темном углу Лермонтова за недостаточно светлый образ кавказца?»
Digital Лукашенко: ожидания и реальность
Собчак побывала в аду
Реплика дня: «Даже если угрожать расстрелом на месте, люди не пойдут проходить техосмотр»
5 потрясающих видео о родителях, сделавших каминг-аут о своих детях
Как на самом деле обстоят дела на заводе, который похвалил глава «Беллегпрома»
Взгляд инсайдера на декрет N7: «Бабушке поставили новые зубы, но не сделали пластику»
Белорусских врача и медсестру не выпускают из Ливии: «Забрали паспорта и навязывают новый контракт»
Киселев: «Готовьтесь к еще шести годам унылой кладбищенской стабильности»
Беллегпром разродится джинсовой коллекцией. «Levi`s и Wrangler готовят бумаги о банкротстве»
Лукашенко встретился с «мамой Коли»? Фотофакт
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Оказывается, это так итальянцы советуют встречать 2018-й!
Коля Лукашенко стал лучшим нападающим отборочного турнира «Золотой шайбы»
До $ 3 миллионов: cамые дорогие квартиры Минска в 2017 году
Военные за четыре часа построили понтонный мост через Припять
«Мисс Бум-Бум-2017»: 15 тысяч долларов за 100 сантиметров
Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
15.12.2017
Сергей Василевский, Завтра твоей страны
Планы не сработали. Как теперь расшевелить экономическую жизнь страны?

Почему инвесторы не клюнули на плановую приватизацию.

14 декабря парламентарии приняли в первом чтении поправки в закон о приватизации. Из действующего закона исключены положения, определяющие полномочия и порядок утверждения соответствующих планов по приватизации и преобразованию госпредприятий в открытые акционерные общества.

— Жизнь показала, что существующий порядок себя не оправдал. Эти планы не срабатывают, — заявил журналистам зампредседателя парламентской комиссии по экономической политике Леонид Брич.

Экономист Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук рассказал Завтра твоей страны о том, почему плановая приватизация госпредприятий не удалась.

— На мой взгляд, основная причина того, что даже при большом желании властей эта цель не будет в скором времени достигнута, заключается в огромном объеме долгов, накопленных данными предприятиями, — подчеркивает эксперт.

В такой ситуации ждать притока инвесторов не приходится: во многих случаях трудно оценить, смогут ли эти предприятия самостоятельно справиться с обслуживанием накопленных долгов.

Кроме того, говорит экономист, сегодня власть не демонстрирует четкой готовности проводить приватизацию:

— Продажи госпредприятий нет в списке приоритетов властей. И жизнь как раз таки показывает, что приватизация происходит лишь тогда, когда государству срочно нужны деньги, а инвестор при этом предлагает привлекательные условия. Но это точечные и уникальные ситуации. Например, продажа Белтрансгаза или velcom, — напоминает эксперт.

Продолжение комментария, а также мнение другого эксперта читайте здесь

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
Класковский: «Лукашенко, похоже, и правда подсел на идею спасения экономики с помощью IT»
Три короткие фразы Лукашенко, в которых вся суть белорусской экономики
Почему в великой державе второй популярнейший человек — Бузова
«Какая разница, что думают ученые, если решения принимают неучи?»
«И будет нам счастье. Не за счёт внешних подачек и не по милости Большого брата»
Колю Лукашенко хотели наказать штрафам за драку во время хоккейного матча. Фотофакт
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY