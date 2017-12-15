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15.12.2017
Снится Калифорния в промозглый зимний день…

Уже более 50-ти лет песня группы The Mamas & the Papas дарит людям несбыточную мечту о Калифорнии – месте, где всегда светит теплое солнцу, цветут цветы, а на пляжах резвятся девушки в ярких купальниках.

Слова из этой песни выбрала девизом своего бренда Skatie уроженка Чикаго Susan Katherine Noyes Hutchinson, переехавшая в Лос-Анджелес, и организовавшая тут производство купальников, дизайн которых она придумывает сама, отмечает valse-boston.livejournal.com.

Вся листва пожухла, в небе солнца тень

Выйду погулять, в этот зимний день

Где-то далеко, где-то есть эЛ-эЙ

Снится Калифорния, в промозглый зимний день.

 
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